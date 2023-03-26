Джо Роган – о переезде в Техас: «Ковид, губернатор и мэр убили Лос-Анджелес»

Теги UFC MMA Джо Роган Бокс/MMA/UFC

Комментатор UFC Джо Роган назвал причины, по которым он решил покинуть штат Калифорния и переехать в Техас.

«Это уже не то место... Ковид убил его. Ковид, губернатор и мэр – они просто ##### уничтожили все...

Преступность растет, они выпускают людей из тюрем, насилия становится больше. Это бардак. Окружной прокурор в Лос-Анджелесе – монстр», – сказал Роган.

Джо Роган переехал из Лос-Анджелеса в Остин в 2020 году. Пост окружного прокурора Лос-Анджелеса занимает Джордж Гаскон, которого часто критикуют за неоднозначную позицию к преступникам.

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14 комментариев

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Деметрио
Ответ Dr.aydar
Я как то подборку красивых мест Омска посмотрел, ничего так город, аккуратный. Да и скажем так, что многие города по стране улучшаются
И все равно вам кто-то влепил минус) Ну не может быть ничего в России хорошего по определению. Не может. Есть пресловутые ватники, а другая, не менее отвратительная (а скорее - более) крайность - это челы вроде Анатолия Magicbrain.
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Dr.aydar
Ответ Деметрио
А что не так с Омском? В Омске есть целые кварталы с бездомными на улицах? Или, может быть, районы, куда не суются даже полицейские? Сплошные жирдяи и куча людей, мягко говоря, со странностями? Может быть, в Омске копы тебя завалят просто потому, что немного резковато потянулся за документами? Или же в Омске ты упадешь на самое дно социальной летницы, если сделаешь неловкий комплимент сотруднице или назовешь голубого голубым? Вот климат не очень - это да. А так - лучше пусть Омск, чем Калифорния. Это 1000 процентов.
Я как то подборку красивых мест Омска посмотрел, ничего так город, аккуратный. Да и скажем так, что многие города по стране улучшаются
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Bozqurd_Idel_Ural_
самое "смешное", что леваки-демократы вроде Рогана и представителей крупных компаний, чьи офисы сбежали из Коммифорнии, продолжат голосовать за демпартию и в будущем "благодаря" их голосам загадят и Техас!
Ведь они десятилетиями закрывали глаза на превращение города Ангелов в одно огромное гетто и позволяли властям в геометрической прогрессии увеличивать налоговую нагрузку, чтобы эти деньги затем раздавать в виде пособий всяким бомжам и наркоманам, чтобы им хватило на дозу.
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Деметрио
Ответ Анатолий Magicbrain
Вы разбили свой хрустальный шар для гаданий. Хотя я ваши комменты почитал, теперь понимаю почему у вас так полыхнуло. Идите лед что ли приложите)
Так и я ваши почитал. И оказался 100-процентно прав, оценив ваш этот коммент. В нем хоть и три слова, но характеризует автора от и до.

И - очень важно. Я вижу и признаю многие уродства в современной России, от которых выворачивает наизнанку. Мне совсем не по душе тот самый великий и ужасный) Ну а вы что можете сказать - какие перечислить уродства по ту сторону?
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Анатолий Magicbrain
Ответ Деметрио
Милейший, ваше мировозрение по одной только этой фразе "Переезжай в Омск, Джо)" уже почти как на ладони. Не с Омском что-то не так, а с вами. Готовых очернять и безбожно перевирать и передергивать все то, что здесь, и вставать в известную (вам) позу перед всем тем, что там.
Вы разбили свой хрустальный шар для гаданий. Хотя я ваши комменты почитал, теперь понимаю почему у вас так полыхнуло. Идите лед что ли приложите)
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Анатолий Magicbrain
Ответ Abu Ibrahim
Комментарий удален модератором
Вам когда 9 лет исполнилось вы решили на этом возрасте тормознуться, да?)
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Деметрио
Ответ Анатолий Magicbrain
где я написал, что с Омском что-то не так? эко вас триггернуло, любезнейший)
Милейший, ваше мировозрение по одной только этой фразе "Переезжай в Омск, Джо)" уже почти как на ладони. Не с Омском что-то не так, а с вами. Готовых очернять и безбожно перевирать и передергивать все то, что здесь, и вставать в известную (вам) позу перед всем тем, что там.
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AVKU
Мог бы во Флориду переехать. Там климат ближе к ЛА, и губернатор республиканец )
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Abu Ibrahim
Ответ Анатолий Magicbrain
где я написал, что с Омском что-то не так? эко вас триггернуло, любезнейший)
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Анатолий Magicbrain
Ответ Деметрио
А что не так с Омском? В Омске есть целые кварталы с бездомными на улицах? Или, может быть, районы, куда не суются даже полицейские? Сплошные жирдяи и куча людей, мягко говоря, со странностями? Может быть, в Омске копы тебя завалят просто потому, что немного резковато потянулся за документами? Или же в Омске ты упадешь на самое дно социальной летницы, если сделаешь неловкий комплимент сотруднице или назовешь голубого голубым? Вот климат не очень - это да. А так - лучше пусть Омск, чем Калифорния. Это 1000 процентов.
где я написал, что с Омском что-то не так? эко вас триггернуло, любезнейший)
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Деметрио
Ответ Анатолий Magicbrain
переезжай в Омск, Джо!)
А что не так с Омском? В Омске есть целые кварталы с бездомными на улицах? Или, может быть, районы, куда не суются даже полицейские? Сплошные жирдяи и куча людей, мягко говоря, со странностями? Может быть, в Омске копы тебя завалят просто потому, что немного резковато потянулся за документами? Или же в Омске ты упадешь на самое дно социальной летницы, если сделаешь неловкий комплимент сотруднице или назовешь голубого голубым?

Вот климат не очень - это да. А так - лучше пусть Омск, чем Калифорния. Это 1000 процентов.
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Дмитрий
Кто же эти преступники?? Наверное банды белых работающих мужиков замучили регион
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eazyjet
Роган: Они выпускают людей из тюрем. Знакомо..
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ilyapronyashin23
Исстрадались бедные
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Анатолий Magicbrain
переезжай в Омск, Джо!)
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