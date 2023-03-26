Джо Роган – о переезде в Техас: «Ковид, губернатор и мэр убили Лос-Анджелес»

Комментатор UFC назвал причины, по которым он решил покинуть штат Калифорния и переехать в Техас.

«Это уже не то место... Ковид убил его. Ковид, губернатор и мэр – они просто ##### уничтожили все...

Преступность растет, они выпускают людей из тюрем, насилия становится больше. Это бардак. Окружной прокурор в Лос-Анджелесе – монстр», – сказал Роган.

Джо Роган переехал из Лос-Анджелеса в Остин в 2020 году. Пост окружного прокурора Лос-Анджелеса занимает Джордж Гаскон, которого часто критикуют за неоднозначную позицию к преступникам.

Джо Роган считает, что Масвидаль лучше Сен-Пьера: «Хорхе – гангстер, уровень его конкурентов был выше»