Джо Роган – о переезде в Техас: «Ковид, губернатор и мэр убили Лос-Анджелес»
Комментатор UFC Джо Роган назвал причины, по которым он решил покинуть штат Калифорния и переехать в Техас.
«Это уже не то место... Ковид убил его. Ковид, губернатор и мэр – они просто ##### уничтожили все...
Преступность растет, они выпускают людей из тюрем, насилия становится больше. Это бардак. Окружной прокурор в Лос-Анджелесе – монстр», – сказал Роган.
Джо Роган переехал из Лос-Анджелеса в Остин в 2020 году. Пост окружного прокурора Лос-Анджелеса занимает Джордж Гаскон, которого часто критикуют за неоднозначную позицию к преступникам.
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Ведь они десятилетиями закрывали глаза на превращение города Ангелов в одно огромное гетто и позволяли властям в геометрической прогрессии увеличивать налоговую нагрузку, чтобы эти деньги затем раздавать в виде пособий всяким бомжам и наркоманам, чтобы им хватило на дозу.
И - очень важно. Я вижу и признаю многие уродства в современной России, от которых выворачивает наизнанку. Мне совсем не по душе тот самый великий и ужасный) Ну а вы что можете сказать - какие перечислить уродства по ту сторону?
Вот климат не очень - это да. А так - лучше пусть Омск, чем Калифорния. Это 1000 процентов.