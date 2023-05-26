Фрэнсис Нганну – о руководстве UFC: «Меня держали в заложниках»

Теги UFC MMA Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну раскритиковал руководство UFC.

«У меня был контракт на восемь поединков. Я хотел честно его отработать, но мне не давали это сделать.

В руководстве UFC понимали, что я покину компанию, как только контракт подойдет к концу. Поэтому они вели грязную игру, не позволяли мне драться. Они надеялись, что у меня закончатся деньги.

Наше соглашение было эксклюзивным, поэтому у меня не было других источников дохода. Меня держали в заложниках, но делали вид, что я требую больше денег.

Если бы это было правдой, то я бы давно подписал новое соглашение, ведь по действующему контракту я получал всего 100-120 тысяч долларов за поединок», – сказал боец PFL Фрэнсис Нганну.

Нганну ответил на критику Уайта: «Тебя раздражает то, что я счастлив и свободен?»

Уайт не считает, что Нганну боится Джонса: «СМИ раздувают ситуацию. Думаю, Фрэнсис просто не хочет рисковать»

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4 комментария

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Kanan Jarrus
нганну освобожденный
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Vasyamarch91
Просто, пожалуйста, вдруг это кто-то прочитает. Подержите меня в заложниках за сумму, в два раза меньшую чем получил этот смуглый парень. Я даже готовить неплохо умею и отличный собутыльник.
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