Шон Стрикленд: «Бойцы UFC чертов скот. Мы ничем не отличаемся от порноактеров. Я долбанная проститутка»
Боец UFC Шон Стрикленд не доволен отношением промоушена к своим спортсменам.
«Если бы я был главой UFC, я бы подумал: «О, у меня так много больших страшных ублюдков, которые могут подраться друг с другом».
А потом сказал бы: «Хорошего Рождества! Надеюсь, ваша жизнь хороша!» Но нет! Мы чертов скот, чувак. Мы ничем не отличаемся от порноактеров.
Я люблю свою работу, но я не буду смотреть в гребаное зеркало и воображать, будто я Леброн Джеймс. Я долбанная проститутка, чувак.
Мы проститутки, и в этом нет ничего плохого, но перестаньте вести себя так, как будто мы что-то большее. Дэйна Уайт – деловой человек, а мы – быдло, я знаю, как устроен мир», – сказал Стрикленд.
18 декабря на турнире в Лас-Вегасе Стрикленд подерется с Джаредом Канноньером.
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