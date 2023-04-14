Джулианна Пенья: «Если бы Нуньес отказалась драться со мной, то ее бы лишили титула»

Джулианна Пенья рассказала, почему Аманда Нуньес согласилась провести с ней поединок.

«У нас счет 1-1, это самый большой бой в истории женских единоборств. История в стиле Рокки Бальбоа. Руководство UFC знает, как вести бизнес и организовывать громкие поединки.

Они сказали Аманде, что если она не согласится драться со мной, то ее лишат титула. Только поэтому она приняла бой. Она не хотела соглашаться на поединок, но ее заставили», – заявила бывшая чемпионка UFC Джулианна Пенья.

Бой между и Джулианной Пеньей возглавит турнир UFC 289.

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