Джулианна Пенья: «Если бы Нуньес отказалась драться со мной, то ее бы лишили титула»

Теги женские бои UFC MMA Аманда Нуньес Джулианна Пенья Бокс/MMA/UFC

Джулианна Пенья рассказала, почему Аманда Нуньес согласилась провести с ней поединок.

«У нас счет 1-1, это самый большой бой в истории женских единоборств. История в стиле Рокки Бальбоа. Руководство UFC знает, как вести бизнес и организовывать громкие поединки.

Они сказали Аманде, что если она не согласится драться со мной, то ее лишат титула. Только поэтому она приняла бой. Она не хотела соглашаться на поединок, но ее заставили», – заявила бывшая чемпионка UFC Джулианна Пенья.

Бой между Амандой Нуньес и Джулианной Пеньей возглавит турнир UFC 289.

Джулианна Пенья вызвала Аманду Нуньес на трилогию

UFC 289 состоится 10 июня в Канаде

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