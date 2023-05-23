Стриклэнд выложил пост о Мии Торетто из «Форсажа»: «Единственная причина смотреть этот отсталый фильм»

Шон Стриклэнд назвал единственную причину для просмотра фильма «Форсаж».

«Буквально единственная причина, по которой 10-летняя версия меня смотрела этот отсталый фильм... Признайтесь, вы когда-нибудь дрочили на эту девушку?» – написал в соцсетях.

Роль Мии Торетто во франшизе «Форсажа» исполнила актриса Джордана Брюстер.

Стриклэнд обратился к подписчикам: «В каком возрасте вы впервые подрались с отцом?»

Стриклэнд рассказал о пережитом насилии: «Меня били по лицу без причин, кроме измен»