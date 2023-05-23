Стриклэнд выложил пост о Мии Торетто из «Форсажа»: «Единственная причина смотреть этот отсталый фильм»
Шон Стриклэнд назвал единственную причину для просмотра фильма «Форсаж».
«Буквально единственная причина, по которой 10-летняя версия меня смотрела этот отсталый фильм... Признайтесь, вы когда-нибудь дрочили на эту девушку?» – написал Шон Стриклэнд в соцсетях.
Роль Мии Торетто во франшизе «Форсажа» исполнила актриса Джордана Брюстер.
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Но Стрикленд совсем мерзкий чудак если не видит стараний режиссера и других девушек и актеров в нормальной физической форме в сериале.... Форсаж...
Это явно не шедевр, но для любителей гонок фильм смотрибельный.
Другая проблема что забросили жанр и мало нормального кино про мощные и тюнингованные тачки, а не про прыжки на самолёты))).