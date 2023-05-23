Стриклэнд выложил пост о Мии Торетто из «Форсажа»: «Единственная причина смотреть этот отсталый фильм»

Теги UFC натив Шон Стриклэнд контент Форсаж 10 Бокс/MMA/UFC

Шон Стриклэнд назвал единственную причину для просмотра фильма «Форсаж».

«Буквально единственная причина, по которой 10-летняя версия меня смотрела этот отсталый фильм... Признайтесь, вы когда-нибудь дрочили на эту девушку?» – написал Шон Стриклэнд в соцсетях.

Роль Мии Торетто во франшизе «Форсажа» исполнила актриса Джордана Брюстер.

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7 комментариев

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Мовсар Германия
фирменный тунец от Мии был шикарен)
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Посторонним В
Мне кажется, с той же целью Стриклэнд заходит и на порнхаб. Там и серий побольше и разнообразия. Получается, Форсаж не нужен вообще
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MaxBridge
Я
+3
-1
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Kanan Jarrus
джордана брюстер была хороша в факультете и первой части форсаж. дальше - нееее
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Джавез Тилл
Шон, когда ты был 10-летним фильм еще не был говном...
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Ват-сон
"Признайтесь, вы когда-нибудь дрочили на эту девушку?» – написал Шон Стриклэнд в соцсетях" (цытато) - потом Шон подр**ил и удалил постинг
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Denzel Etherio
Ответ Джавез Тилл
Шон, когда ты был 10-летним фильм еще не был говном...
Фильм конечно уже заездили и зацифровали до тупизма!
Но Стрикленд совсем мерзкий чудак если не видит стараний режиссера и других девушек и актеров в нормальной физической форме в сериале.... Форсаж...
Это явно не шедевр, но для любителей гонок фильм смотрибельный.
Другая проблема что забросили жанр и мало нормального кино про мощные и тюнингованные тачки, а не про прыжки на самолёты))).
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