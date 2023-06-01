Уоррен – о бое Усика и Дюбуа: «Александр заработает всего $6 млн. Это его реальный уровень»
Фрэнк Уоррен высмеял гонорар Александра Усика за бой с Даниэлем Дюбуа.
«Торги за право организации боя Усика и Дюбуа дошли до $8 млн. Александр заработает всего $6 млн. Это его реальный уровень.
А вот если бы с Дюбуа дрался Тайсон Фьюри, то финальное предложение перевалило бы за отметку в $30 млн. Это уровень Тайсона», – сказал промоутер Фрэнк Уоррен.
Торги за право организации поединка между Усиком и Дюбуа прошли 25 мая.
Представители Усика K2 Promotions предложили 8,057 млн долларов, а промоутеры Дюбуа из Queensberry Promotions – 5,62 млн долларов.
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