Уоррен – о бое Усика и Дюбуа: «Александр заработает всего $6 млн. Это его реальный уровень»

Фрэнк Уоррен высмеял гонорар Александра Усика за бой с Даниэлем Дюбуа.

«Торги за право организации боя Усика и Дюбуа дошли до $8 млн. Александр заработает всего $6 млн. Это его реальный уровень.

А вот если бы с Дюбуа дрался , то финальное предложение перевалило бы за отметку в $30 млн. Это уровень Тайсона», – сказал промоутер Фрэнк Уоррен.

Торги за право организации поединка между Усиком и Дюбуа прошли 25 мая.

Представители Усика K2 Promotions предложили 8,057 млн долларов, а промоутеры Дюбуа из Queensberry Promotions – 5,62 млн долларов.

Фьюри потребовал найти себе соперника: «Фрэнк Уоррен, найди мне кого-нибудь, и я нокаутирую его #####»

Уоррен – о причинах отмены боя Усика и Фьюри: «Виноваты соцсети»