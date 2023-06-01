Уоррен – о бое Усика и Дюбуа: «Александр заработает всего $6 млн. Это его реальный уровень»

Теги Фрэнк Уоррен Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Фрэнк Уоррен высмеял гонорар Александра Усика за бой с Даниэлем Дюбуа.

«Торги за право организации боя Усика и Дюбуа дошли до $8 млн. Александр заработает всего $6 млн. Это его реальный уровень.

А вот если бы с Дюбуа дрался Тайсон Фьюри, то финальное предложение перевалило бы за отметку в $30 млн. Это уровень Тайсона», – сказал промоутер Фрэнк Уоррен.

Торги за право организации поединка между Усиком и Дюбуа прошли 25 мая.

Представители Усика K2 Promotions предложили 8,057 млн долларов, а промоутеры Дюбуа из Queensberry Promotions – 5,62 млн долларов.

Фьюри потребовал найти себе соперника: «Фрэнк Уоррен, найди мне кого-нибудь, и я нокаутирую его #####»

Уоррен – о причинах отмены боя Усика и Фьюри: «Виноваты соцсети»

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2 комментария

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RAMIK
И где все те люди, что говорили мне что Усик 50 на 50 достоин с Фьюри? Максимум 20%. Сам Усик великий боксёр, но за ним нету спонсоров. Это удивительно низкая цена для такого боксёра. Но это его уровень.
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London.is.blue
Уоррен - реальный уровень промоутеров в современном боксе, и одна из причин, почему бокс загибается.
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