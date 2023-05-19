Фьюри потребовал найти себе соперника: «Фрэнк Уоррен, найди мне кого-нибудь, и я нокаутирую его #####»

Теги тяжелый вес Фрэнк Уоррен Тайсон Фьюри бокс натив контент Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри требует от своего менеджера Фрэнка Уоррена найти соперника для боя летом.

«Я бросаю вызов Фрэнку Уоррену, чтобы он устроил мне бой на северо-западе Англии в ближайшее время. Июль, август… В любое время, Фрэнк, я буду готов.

Давай сделаем это на футбольном стадионе. Не проблема. Найди мне соперника, и я нокаутирую его #####, Фрэнк. Вот так, Фрэнк Уоррен. Сделай это.

Потому что так называемые большие псы не хотят драться до декабря, а я готов драться сейчас! Давай!

После моего ухода бокс превратился в полное дерьмо. Абсолютное дерьмо. Я должен дать этой стране то, чего с нетерпением ждут.

Настоящее событие, потому что у нас его не было с тех пор, как я последний раз дрался в декабре. Нет слов», – сказал Тайсон Фьюри.

Усик выложил мем с собой, Фьюри, Джошуа и Уайлдером: «Еще увидимся, жадное пузо!»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mqh9pzrxgf
Фьюри стал как боец поп мма, языком лишь треплет, требуя гонорары и сливаясь когда все условия выполнены
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Акимов
Нашёл. Усик
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ender
Ответ mqh9pzrxgf
Фьюри стал как боец поп мма, языком лишь треплет, требуя гонорары и сливаясь когда все условия выполнены
Он всегда был таким. Сразу после победы над Кличко вернее.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий