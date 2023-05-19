Фьюри потребовал найти себе соперника: «Фрэнк Уоррен, найди мне кого-нибудь, и я нокаутирую его #####»

Тайсон Фьюри требует от своего менеджера Фрэнка Уоррена найти соперника для боя летом.

«Я бросаю вызов Фрэнку Уоррену, чтобы он устроил мне бой на северо-западе Англии в ближайшее время. Июль, август… В любое время, Фрэнк, я буду готов.

Давай сделаем это на футбольном стадионе. Не проблема. Найди мне соперника, и я нокаутирую его #####, Фрэнк. Вот так, Фрэнк Уоррен. Сделай это.

Потому что так называемые большие псы не хотят драться до декабря, а я готов драться сейчас! Давай!

После моего ухода бокс превратился в полное дерьмо. Абсолютное дерьмо. Я должен дать этой стране то, чего с нетерпением ждут.

Настоящее событие, потому что у нас его не было с тех пор, как я последний раз дрался в декабре. Нет слов», – сказал .

Усик выложил мем с собой, Фьюри, Джошуа и Уайлдером: «Еще увидимся, жадное пузо!»