Уоррен – о причинах отмены боя Усика и Фьюри: «Виноваты соцсети»
Сопромоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен назвал причину отмены поединка с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
«Знаете, из-за чего сорвался этот бой? Социальные сети. Все вокруг валяли дурака в интернете. Если бы люди решали вопрос по-взрослому, то никаких проблем бы не было», – сказал Уоррен.
Планировалось, что Фьюри и Усик подерутся 29 апреля, но представителям бойцов не удалось заключить контракт на поединок.
Промоутер Фьюри объяснил срыв боя против Усика: «Они хотели пункт о реванше, потому что это двойной гонорар»
Перефразируя Бышовца-Нет предела человеческой жадности
Все ждали и ждут этого боя , но все ушло в вопрос хотелок( один считает что он больше стоит и достоин денег чем другой)