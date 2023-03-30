Уоррен – о причинах отмены боя Усика и Фьюри: «Виноваты соцсети»

Сопромоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен назвал причину отмены поединка с за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

«Знаете, из-за чего сорвался этот бой? Социальные сети. Все вокруг валяли дурака в интернете. Если бы люди решали вопрос по-взрослому, то никаких проблем бы не было», – сказал Уоррен.

Планировалось, что Фьюри и Усик подерутся 29 апреля, но представителям бойцов не удалось заключить контракт на поединок.

Промоутер Фьюри объяснил срыв боя против Усика: «Они хотели пункт о реванше, потому что это двойной гонорар»