Уоррен – о причинах отмены боя Усика и Фьюри: «Виноваты соцсети»

Теги тяжелый вес Фрэнк Уоррен Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Сопромоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен назвал причину отмены поединка с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

«Знаете, из-за чего сорвался этот бой? Социальные сети. Все вокруг валяли дурака в интернете. Если бы люди решали вопрос по-взрослому, то никаких проблем бы не было», – сказал Уоррен.

Планировалось, что Фьюри и Усик подерутся 29 апреля, но представителям бойцов не удалось заключить контракт на поединок.

Промоутер Фьюри объяснил срыв боя против Усика: «Они хотели пункт о реванше, потому что это двойной гонорар»

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3 комментария

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melmi
Да нет
Перефразируя Бышовца-Нет предела человеческой жадности
Все ждали и ждут этого боя , но все ушло в вопрос хотелок( один считает что он больше стоит и достоин денег чем другой)
+1
-1
0
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Ват-сон
ага, а еще зеленые человечки и магнитные бури
0
-1
-1
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Los Galácticos
Соцсети помешали фьюри поставить свою подпись в контракте с распределением гонорара 70 на 30 в его пользу и потом выйти на бой, ага конечно.
+3
-3
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