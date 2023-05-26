Менеджер Усика – о месте проведения боя с Дюбуа: «Работаем над тем, чтобы поединок состоялся в Польше»

Теги тяжелый вес Александр Красюк Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа может пройти в Польше.

«Мы выиграли торги. Сейчас работает над тем, чтобы поединок состоялся 12 августа в городе Вроцлав, Польша», – написал Александр Красюк в социальных сетях.

Ранее стало известно, что команда украинца получила право на организацию боя. Промоутерские торги прошли в Хьюстоне, штат Техас.

Александр Усик – чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF. Даниэль Дюбуа идет на серии из четырех побед.

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1 комментарий

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Сергей Бакин
а Фьюри ? почему с ним боксирует ?
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