Менеджер Усика – о месте проведения боя с Дюбуа: «Работаем над тем, чтобы поединок состоялся в Польше»
Бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа может пройти в Польше.
«Мы выиграли торги. Сейчас работает над тем, чтобы поединок состоялся 12 августа в городе Вроцлав, Польша», – написал Александр Красюк в социальных сетях.
Ранее стало известно, что команда украинца получила право на организацию боя. Промоутерские торги прошли в Хьюстоне, штат Техас.
Александр Усик – чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF. Даниэль Дюбуа идет на серии из четырех побед.
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