Команда Усика выиграла торги за право организации боя с Дюбуа
Команда Александра Усика получила право на организацию поединка с Даниэлем Дюбуа.
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) закрыла торги за право организации боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
Представители Усика K2 Promotions предложили 8,057 млн долларов, а промоутеры Дюбуа из Queensberry Promotions – 5,62 млн долларов.
Торги прошли в Хьюстоне, штат Техас.
Усик – чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF. Даниэль Дюбуа идет на серии из четырех побед.
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