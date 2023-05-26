Команда Усика выиграла торги за право организации боя с Дюбуа

Команда Александра Усика получила право на организацию поединка с Даниэлем Дюбуа.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) закрыла торги за право организации боя между и .

Представители Усика K2 Promotions предложили 8,057 млн долларов, а промоутеры Дюбуа из Queensberry Promotions – 5,62 млн долларов.

Торги прошли в Хьюстоне, штат Техас.

Усик – чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF. Даниэль Дюбуа идет на серии из четырех побед.

Усик и Дюбуа не смогли согласовать контракт на поединок. WBA назначит торги

Бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа может пройти в Польше