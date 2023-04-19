Владимир Минеев: «Подал документы для участия в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» в народный совет депутатов ДНР»
Владимир Минеев будет баллотироваться от «Единой России» в народный совет депутатов ДНР.
«11 апреля я подал документы для участия в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» в народный совет депутатов ДНР. Хочу поблагодарить генерального директора спортивно-патриотического клуба «Велес» Артема Календерова, который и предложил выставить мою кандидатуру.
В данном случае я никак не мог отказать моему уже родному клубу, который поддерживает меня на протяжении пяти лет. И согласился взять на себя эту ответственную задачу. Тем более она позволяет совмещать общественную и спортивную деятельность в роли депутата вместе с защитой интересов родины», – сказал боец MMA Владимир Минеев.
Ранее Минеев отправился в зону боевых действий на Украине. Промоутер Камил Гаджиев говорил, что ожидает его возвращения осенью.
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Китай это не цивилизованный мир? Или любая другая азиатская страна? Или Африка, там нет цивилизованный мир?
В цум всё равно завозят брендовые вещи.
А я, в свою очередь, никогда не поверю, что Минеев хотел своими глазами увидеть Триумфальную арку или замок Нойшвайнштайн в Баварии.