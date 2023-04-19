Владимир Минеев: «Подал документы для участия в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» в народный совет депутатов ДНР»

Теги MMA Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев будет баллотироваться от «Единой России» в народный совет депутатов ДНР.

«11 апреля я подал документы для участия в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» в народный совет депутатов ДНР. Хочу поблагодарить генерального директора спортивно-патриотического клуба «Велес» Артема Календерова, который и предложил выставить мою кандидатуру.

В данном случае я никак не мог отказать моему уже родному клубу, который поддерживает меня на протяжении пяти лет. И согласился взять на себя эту ответственную задачу. Тем более она позволяет совмещать общественную и спортивную деятельность в роли депутата вместе с защитой интересов родины», – сказал боец MMA Владимир Минеев.

Ранее Минеев отправился в зону боевых действий на Украине. Промоутер Камил Гаджиев говорил, что ожидает его возвращения осенью.

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9 комментариев

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Ебздрогыч
Вот как ты отправился защищать людей, понятно. Запредельное лицемерие
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Большое сердце Неймара
вот же позорище клоунское. хотя что говорить, там вся партия такая
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Iuasamotu
Подписал себе бан на посещение цивилизованного мира
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Дядя Нурмагомедова
Сидел в ГУМе , курил бамбук, пил кофе , с ленцой поднялся и кое-как в развалочку бросил документы в ЕДРО , какой ты молодец Вова , ещё молоко 🥛 себе на забудь выписать за вредность , что побывал ( якобы ) на передовой и льготы всякие себе тоже потребуй.
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razval
Ответ Iuasamotu
Подписал себе бан на посещение цивилизованного мира
Формулировка «цивилизованный мир», прям глаз режет)))
Китай это не цивилизованный мир? Или любая другая азиатская страна? Или Африка, там нет цивилизованный мир?
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Всеволод Соколов
Выбрал самый мерзкий путь
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jonnysilverhand01
Это достойно участия в номинации «зашквар года в российском ММА» ! Ждём оправдания его кореша камила гаджиева
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Vićtor Diaź
Ответ Iuasamotu
Подписал себе бан на посещение цивилизованного мира
Ничего страшного. Володя много не потеряет.
В цум всё равно завозят брендовые вещи.
А я, в свою очередь, никогда не поверю, что Минеев хотел своими глазами увидеть Триумфальную арку или замок Нойшвайнштайн в Баварии.
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Iuasamotu
Ответ Vićtor Diaź
Ничего страшного. Володя много не потеряет. В цум всё равно завозят брендовые вещи. А я, в свою очередь, никогда не поверю, что Минеев хотел своими глазами увидеть Триумфальную арку или замок Нойшвайнштайн в Баварии.
Та да, Володе, теперь остается любоваться только терриконами своего избирательного округа. Может на верхушке одного из них, даже своей нойшванштайн построить в виде вышки стилизованной под эйфелеву башню
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