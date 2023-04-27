Владимир Минеев – о нахождении в зоне боевых действий: «Служу разведчиком в подразделении спецназа»

Владимир Минеев сообщил, что служит разведчиком в зоне боевых действий.

«Я следил за тем, что происходит в Донецкой Народной Республике. В это время я занимался становлением себя, у меня есть семья. Но сердце болело всегда, не мог оставаться безучастным. Я начал свой курс сближения с Донбассом в 2018 году.

Когда началась специальная военная операция, к сожалению, в моей семье произошло трагическое событие – почти в самом начале я потерял брата. Через год я ушел служить добровольцем и сейчас несу службу в рядах ВС РФ.

Служу разведчиком в подразделении спецназа. Я себя великим не считаю. Мы делаем то, что должны делать», – сказал боец ММА Владимир Минеев.

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