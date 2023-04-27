Владимир Минеев – о нахождении в зоне боевых действий: «Служу разведчиком в подразделении спецназа»

Теги MMA Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев сообщил, что служит разведчиком в зоне боевых действий.

«Я следил за тем, что происходит в Донецкой Народной Республике. В это время я занимался становлением себя, у меня есть семья. Но сердце болело всегда, не мог оставаться безучастным. Я начал свой курс сближения с Донбассом в 2018 году.

Когда началась специальная военная операция, к сожалению, в моей семье произошло трагическое событие – почти в самом начале я потерял брата. Через год я ушел служить добровольцем и сейчас несу службу в рядах ВС РФ.

Служу разведчиком в подразделении спецназа. Я себя великим не считаю. Мы делаем то, что должны делать», – сказал боец ММА Владимир Минеев.

Владимир Минеев: «Подал документы для участия в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» в народный совет депутатов ДНР»

Камил Гаджиев: «Надеюсь, что Минеев к осени вернется из зоны СВО»

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зоя Международная
Что первым делом будет делать новоявленный разведчик?
Правильно - давать интервью о том, что он разведчик:)
+106
-9
+97
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Thomas Schaaf
Ответ Зоя Международная
Что первым делом будет делать новоявленный разведчик? Правильно - давать интервью о том, что он разведчик:)
Ну если ты разведчик донецких ресторанов, то в принципе ничего страшного
+36
-4
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
каток Третьяка
сказочки от Володи пошли, про службу в спецназе.
+32
-7
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ГЕНПЛАН
Ждем вью у Золкина!
+22
-5
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Glav_vredina
"Я себя великим не считаю..." А разве кто-то другой считает?))
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Neyron
Служит разведчиком в штабе...
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Superkenguroo
Набивает стаж для карьерки политической
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MaxBridge
Ответ Neyron
Служит разведчиком в штабе...
С позывным ЦУМ
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Ответ riverman1980
Удачи, брат! Русские вперед!
Удивлён, русскоязычный сайт спортс.ру вроде. Но тут больше поддерживают противоположную сторону((((
Я сам не русский, но мои родители и сам родились в СССР и по этому всегда за русских.
Но я когда 1 раз поддержал русских проявлял своё мнение в поддержку русским, меня за это модераторы хотели забанить навсегда, типо это международный рознь ((((
После этого боюсь что-то говорить в пользу кого либо. Так как ваши сами из нутри уничтожают друг друга и тех кто за вас.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Armstrong
Валентина Терешкова получает от простых россиян целые мешки телеграмм с просьбами рассылать повестки их детям заказными письмами😁😁😁
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jan T
Мы делаем то, что должны делать», – сказал боец ММА Владимир Минеев.

Какой Зевс спустил вам ярлык на право делать в чужой стране то, что вы "должны делать"?
Похоже, вы надорвались.
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AntOn
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Glefa
Какой многостаночник, и разведчик, и боец ММА , и будущий депутат (кампания в разгаре). Талант!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Антонович
Как сын одного пресс-секретаря штоле?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igor Vladimirov
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Депутатствовать ты поехал, нам то уж не гони
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фикиск Фусов
Эх, Вовик. Совсем чиканулся
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий