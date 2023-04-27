Владимир Минеев – о нахождении в зоне боевых действий: «Служу разведчиком в подразделении спецназа»
Владимир Минеев сообщил, что служит разведчиком в зоне боевых действий.
«Я следил за тем, что происходит в Донецкой Народной Республике. В это время я занимался становлением себя, у меня есть семья. Но сердце болело всегда, не мог оставаться безучастным. Я начал свой курс сближения с Донбассом в 2018 году.
Когда началась специальная военная операция, к сожалению, в моей семье произошло трагическое событие – почти в самом начале я потерял брата. Через год я ушел служить добровольцем и сейчас несу службу в рядах ВС РФ.
Служу разведчиком в подразделении спецназа. Я себя великим не считаю. Мы делаем то, что должны делать», – сказал боец ММА Владимир Минеев.
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Правильно - давать интервью о том, что он разведчик:)
Я сам не русский, но мои родители и сам родились в СССР и по этому всегда за русских.
Но я когда 1 раз поддержал русских проявлял своё мнение в поддержку русским, меня за это модераторы хотели забанить навсегда, типо это международный рознь ((((
После этого боюсь что-то говорить в пользу кого либо. Так как ваши сами из нутри уничтожают друг друга и тех кто за вас.
Какой Зевс спустил вам ярлык на право делать в чужой стране то, что вы "должны делать"?
Похоже, вы надорвались.