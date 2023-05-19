Владимир Минеев – о рождении дочери: «Хотим назвать ее Вера. Вера – единственное, что нас спасает»

Теги Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев назвал имя дочери, которая родится в начале июня.

«Сейчас у меня до 16 июня увольнение, чтобы я успел встретить дочь и вернуться обратно. Надеюсь, что жена меня в этом плане не подведет.

Хотим назвать ее Вера. Потому что Вера – это единственное, что нас спасает. Ожидаем в конце мая или в начале июня, я сам уже спрашиваю у жены: «Когда-когда?!» – сказал Владимир Минеев.

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12 комментариев

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Мага осторожный
Ничего себе в увольнение он ушёл, на месяц.... Завязывал бы он уже с этим цирком
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London.is.blue
Сначала подал документы на депутатство, сейчас увольнение, а в сентябре уже бой планируют)
🤡
+11
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уличный иуда
Будет с кем в ЦУМе закупаться теперь
+8
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Dr. Heisenberg
Странно, что не Спецоперация..
+6
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UralOrenburg1990
Назови Владимир
Владимир-это единственное,что тебя спасает
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Крыс Пол
Целый месяц будет встречать дочь. Одним хлебом и солью там явно не обойдется
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Abraham
Жена, читая коменты на sports.ru под его обещаниями отправиться на передовую, спрашивает в ответ: «Когда-когда?!»
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