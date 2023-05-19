Владимир Минеев – о рождении дочери: «Хотим назвать ее Вера. Вера – единственное, что нас спасает»

Владимир Минеев назвал имя дочери, которая родится в начале июня.

«Сейчас у меня до 16 июня увольнение, чтобы я успел встретить дочь и вернуться обратно. Надеюсь, что жена меня в этом плане не подведет.

Хотим назвать ее Вера. Потому что Вера – это единственное, что нас спасает. Ожидаем в конце мая или в начале июня, я сам уже спрашиваю у жены: «Когда-когда?!» – сказал .

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