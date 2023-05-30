Шара Буллет: «Вижу очень много хейтеров всплыло подобно морской пене, а это значит волна хайпа продолжается»

Теги UFC MMA Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет обратился к хейтерам после скандала на турнире по грепплингу.

«Вижу очень много хейтеров всплыло подобно морской пене, а это значит волна хайпа продолжается. Мы скоро захватим берега UFC.

UFC – это вам не грепплинг, там пятки в лицо летят», – написал новичок UFC Шарабутдин Магомедов в соцсетях.

Шара Буллет спровоцировал потасовку на турнире по грэпплингу

Ирина Алексеева – о Шаре Буллете: «Ему нет смысла драться с нерейтинговыми соперниками. Они либо закончат карьеру, либо будут долго лечиться»

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7 комментариев

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Николай Васильков
Это и есть та самая легендарная скромность кавказских бойцов или ещё нет?
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Дмитрий Коломейцев
Ещё ни одного боя не провёл, уже поясняет, что такое UFC.
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Мама Живанилда
Пятка болит у ########
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Мяти
Базара нет. Фантастический пейзаж потрясающая поза и конечно же гениальные мысли. Ауфь!
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San9
Что хейтеры, что подобные бойцы стоят друг друга)
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Podumainemnogo
Ответ Николай Васильков
Это и есть та самая легендарная скромность кавказских бойцов или ещё нет?
её квинтэссенция
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los merengues
Ответ Николай Васильков
Это и есть та самая легендарная скромность кавказских бойцов или ещё нет?
Для чего задевать кавказцев? Его разве все поддерживают? Он и выглядит, и ведёт себя как дикарь.
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