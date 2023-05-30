Шара Буллет: «Вижу очень много хейтеров всплыло подобно морской пене, а это значит волна хайпа продолжается»
Шара Буллет обратился к хейтерам после скандала на турнире по грепплингу.
«Вижу очень много хейтеров всплыло подобно морской пене, а это значит волна хайпа продолжается. Мы скоро захватим берега UFC.
UFC – это вам не грепплинг, там пятки в лицо летят», – написал новичок UFC Шарабутдин Магомедов в соцсетях.
Шара Буллет спровоцировал потасовку на турнире по грэпплингу
Ирина Алексеева – о Шаре Буллете: «Ему нет смысла драться с нерейтинговыми соперниками. Они либо закончат карьеру, либо будут долго лечиться»
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