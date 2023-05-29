Шара Буллет – о потасовке на турнире по грэпплингу: «Договорились без болевых на ноги, а он подло поступил. Дал ему подсрачник»

Теги MMA Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет прокомментировал потасовку на турнире по грэпплингу.

«В полуфинальной схватке попался поляк. Мне сказали не бороться с ним, он всем скручивание пятки делает. Мастер, специалист. Пятка долго залечивается, можно выбыть на год. Я подумал, что это опасно. 

Мы столкнулись при входе на арену. Я подошел к нему и спросил: «Ты по-русски понимаешь?» Он говорит: «Да, понимаю чуть-чуть». Начал ему объяснять [ситуацию], договорились бороться без «пяток». Он согласился, а потом я еще раз к нему подошел и предупредил, что если он пятку скрутит – грэпплингом не закончится.

Он русский не особо понимал, пожаловался на меня одному из тренеров. Спрашивал, что мне от него нужно. Я друга позвал, попросил объяснить ему по-английски. Друг подтвердил, что поляк согласен и точно не будет крутить мне ноги.

Выхожу на схватку, руки даю ему, а он сразу на спину ложится. Даже не борется со мной. Я сверху на него напал, а он сразу на ногу уходит. Думаю: «Вот подлец!» Из-за этого разозлился. Так подло поступил, сразу желание бороться пропало. Я встал и дал ему подсрачник», – сказал новичок UFC Шарабутдин Магомедов.

Потасовка произошла на турнире ADCC Southeast Asia. Во время схватки с Якубом Билко Магомедов попался на болевой прием и сделал движение рукой, похожее на сдачу.

Когда рефери остановил поединок, Магомедов подошел к лежащему на спине Билко и ударил его ногой.

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8 комментариев

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Крыс Пол
Ага, а в дебютном бою в UFC попросит соперника не бить по лицу, так как черепно-мозговые травмы тоже долго залечиваются.
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Fynshy1991
На турнире попросил соперника не крутить пятку, что? В UFC тоже попросишь "давай не по лицу"?
+6
-1
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Что я только что прочитал? Что за наглость ставить свои правила? Просто мерзотнейший персонаж. Попросил он. Ты в ЮФС еще договорись со своим соперником без ударов и переводов в партер драться.
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San9
>> договорились бороться без «пяток». Он согласился
>> Он русский не особо понимал, пожаловался на меня одному из тренеров. Спрашивал, что мне от него нужно. Я друга позвал, попросил объяснить ему по-английски. Друг подтвердил, что поляк согласен и точно не будет крутить мне ноги.
Так он согласился или не особо понимал и "пожаловался" тренеру?)) Друг объяснял кому, поляку или тренеру? Если тренеру, так какой спрос с поляка?
А вообще цирк да и только. У входа на арену перед боем просить соперника, чтобы он не делал свой коронный прием. Я еще понимаю, если бы ПУБЛИЧНО об этом договорились. А не где-то в коридоре перед выходом поставил перед фактом.
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RomanRomanov
Поляк решил нанести превентивный урон ))
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clockworkorange
Надо было вообще ступню оторвать этому косоглазому. Надеюсь в UFC из него всё г-но быстро выбьют.
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Линолеум
С каких пор ты решил правила устанавливать по каким правилам бороться?Боишься травмироваться сиди дома жди свой KFC.Надеюсь тебе там симметрию глаз сделают
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