Шара Буллет – о потасовке на турнире по грэпплингу: «Договорились без болевых на ноги, а он подло поступил. Дал ему подсрачник»

Шара Буллет прокомментировал потасовку на турнире по грэпплингу.

«В полуфинальной схватке попался поляк. Мне сказали не бороться с ним, он всем скручивание пятки делает. Мастер, специалист. Пятка долго залечивается, можно выбыть на год. Я подумал, что это опасно.

Мы столкнулись при входе на арену. Я подошел к нему и спросил: «Ты по-русски понимаешь?» Он говорит: «Да, понимаю чуть-чуть». Начал ему объяснять [ситуацию], договорились бороться без «пяток». Он согласился, а потом я еще раз к нему подошел и предупредил, что если он пятку скрутит – грэпплингом не закончится.

Он русский не особо понимал, пожаловался на меня одному из тренеров. Спрашивал, что мне от него нужно. Я друга позвал, попросил объяснить ему по-английски. Друг подтвердил, что поляк согласен и точно не будет крутить мне ноги.

Выхожу на схватку, руки даю ему, а он сразу на спину ложится. Даже не борется со мной. Я сверху на него напал, а он сразу на ногу уходит. Думаю: «Вот подлец!» Из-за этого разозлился. Так подло поступил, сразу желание бороться пропало. Я встал и дал ему подсрачник», – сказал новичок UFC Шарабутдин Магомедов.

Потасовка произошла на турнире ADCC Southeast Asia. Во время схватки с Якубом Билко Магомедов попался на болевой прием и сделал движение рукой, похожее на сдачу.

Когда рефери остановил поединок, Магомедов подошел к лежащему на спине Билко и ударил его ногой.

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