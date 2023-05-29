Шара Буллет спровоцировал потасовку на турнире по грэпплингу

Теги UFC MMA Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, устроил потасовку на турнире ADCC Southeast Asia в Таиланде.

Во время полуфинальной схватки представитель Польши Якуб Билко поймал Магомедова на болевой прием, но отпустил захват после того, как россиянин сделал движение рукой, похожее на сдачу.

Когда рефери остановил поединок, Магомедов подошел к лежащему на спине Билко и ударил его ногой. Победу присудили польскому спортсмену.

Магомедов подписал контракт с UFC в декабре-2022. За карьеру он провел 11 поединков, не проиграв ни в одном из них.

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12 комментариев

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Олег Акимов
Образец поведения для молодёжи
+13
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Мага осторожный
Для кавказца это нормально
+9
-2
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Zidane 21
Ответ Мага осторожный
Для кавказца это нормально
нет, это ненормально ни для кого, в том числе и для кавказцев
+7
-1
+6
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RomanRomanov
Это потому что папа и мама домой не пустят за то что постучал ! Вроде казался спокойным , оказывается проигрывать не умеет
+4
0
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Scorpion
Злись на себя, а не на противника
+2
0
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Максим Гергард
Ответ Zidane 21
нет, это ненормально ни для кого, в том числе и для кавказцев
Это не нормально,но довольно обыденно,ибо кавказцы тяжело переносят поражение,часто обижаются
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Максим Гергард
Ответ RAMIK
Вот скажите зачем Дагу ехать в Тай ставить борьбу? Почему это не делать дома? Я думаю дома его многие ломают и чтоб не терять лицо он едет туда где легче. Это моё мнение, поэтому думаю музыка в юфс будет играть недолго. А что касается выходки, да это плохо,но часто такое бывает в контактных видах борьбы.
Это турнир, соревнование, не тренеровка, понимаешь? Или нужно по другому объяснить?
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RAMIK
Ответ Максим Гергард
Это турнир, соревнование, не тренеровка, понимаешь? Или нужно по другому объяснить?
Он там готовится и к боям. Понимаешь? Или по другому объяснить?
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