Шара Буллет спровоцировал потасовку на турнире по грэпплингу

, известный как Шара Буллет, устроил потасовку на турнире ADCC Southeast Asia в Таиланде.

Во время полуфинальной схватки представитель Польши Якуб Билко поймал Магомедова на болевой прием, но отпустил захват после того, как россиянин сделал движение рукой, похожее на сдачу.

Когда рефери остановил поединок, Магомедов подошел к лежащему на спине Билко и ударил его ногой. Победу присудили польскому спортсмену.

Магомедов подписал контракт с в декабре-2022. За карьеру он провел 11 поединков, не проиграв ни в одном из них.

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