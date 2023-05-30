Шара Буллет: «Хейтеры, где вы? 3 тысячи шаолинских монахов ждут моего сигнала»

Шара Буллет выложил видео, где он ведет за собой монахов.

«Хейтеры, где вы? 3 тысячи шаолинских монахов ждут моего сигнала», – написал в соцсетях новичок UFC Шара Буллет.

Шара Буллет: «Вижу очень много хейтеров всплыло подобно морской пене, а это значит волна хайпа продолжается»

Ирина Алексеева – о Шаре Буллете: «Ему нет смысла драться с нерейтинговыми соперниками. Они либо закончат карьеру, либо будут долго лечиться»