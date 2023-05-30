Шара Буллет: «Хейтеры, где вы? 3 тысячи шаолинских монахов ждут моего сигнала»

Теги UFC MMA Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет выложил видео, где он ведет за собой монахов.

«Хейтеры, где вы? 3 тысячи шаолинских монахов ждут моего сигнала», – написал в соцсетях новичок UFC Шара Буллет.

Шара Буллет: «Вижу очень много хейтеров всплыло подобно морской пене, а это значит волна хайпа продолжается»

Ирина Алексеева – о Шаре Буллете: «Ему нет смысла драться с нерейтинговыми соперниками. Они либо закончат карьеру, либо будут долго лечиться»

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2 комментария

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los merengues
Если он решил примерить на себя роль "бэдбоя" и набирать популярность благодаря хейтерам, как тот же Конор начинал, то тогда его поведение хотя бы становится понятным. Иначе он просто выглядит дурачком, который плюет в мир, не боясь, что мир плюнет в ответ.
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+2
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Kanan Jarrus
собрал их китаец питер ян
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