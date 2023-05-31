Брат и тренер Исмаилова – о возможной схватке с Олейником: «У Магомеда проблемы с коленями, но он готов»

Рамазан Исмаилов назвал возможной борцовскую схватку брата Магомеда и Алексея Олейника.

«Если Алексей захочет провести схватку по правилам вольной борьбы, то, конечно, такое предложение интересно. Но Олейник же не базовый борец, а грэпплер.

Если какая-нибудь площадка изъявит желание организовать эту схватку и предложит хорошие условия, почему бы и нет. Это хорошая идея.

Я думаю, что схватка с будет интереснее, чем с Артемом Резниковым. Алексей – очень уважаемый нами спортсмен.

Но если Артем одержит победу над Эдуардом Вартаняном и станет чемпионом Гран-при ACA, может быть, и с ним поборемся.

Надо признать, что у Магомеда проблемы с коленями. Но он готов на суперсхватку», – сказал брат и тренер Магомеда Исмаилова Рамазан.

Менеджер Олейника: «Хотим предложить Магомеду Исмаилову выступить по вольной борьбе против Алексея»