Брат и тренер Исмаилова – о возможной схватке с Олейником: «У Магомеда проблемы с коленями, но он готов»

Теги Алексей Олейник Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Рамазан Исмаилов назвал возможной борцовскую схватку брата Магомеда и Алексея Олейника.

«Если Алексей захочет провести схватку по правилам вольной борьбы, то, конечно, такое предложение интересно. Но Олейник же не базовый борец, а грэпплер.

Если какая-нибудь площадка изъявит желание организовать эту схватку и предложит хорошие условия, почему бы и нет. Это хорошая идея.

Я думаю, что схватка с Алексеем Олейником будет интереснее, чем с Артемом Резниковым. Алексей – очень уважаемый нами спортсмен.

Но если Артем одержит победу над Эдуардом Вартаняном и станет чемпионом Гран-при ACA, может быть, и с ним поборемся.

Надо признать, что у Магомеда проблемы с коленями. Но он готов на суперсхватку», – сказал брат и тренер Магомеда Исмаилова Рамазан.

Менеджер Олейника: «Хотим предложить Магомеду Исмаилову выступить по вольной борьбе против Алексея»

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2 комментария

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RomanRomanov
Греплер автоматом ляжет на спину и все на этом закончится, бессмысленно им бороться по правилам вольной борьбы , по греплингу еще можно было бы , так как у Маги есть опыт в этой борьбе и он боролся уже с Дураевым Альбертом в этой дисциплине .
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AVKU
Олейнику пора на тренерскую работу. При все уважении.
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