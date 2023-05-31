Брат и тренер Исмаилова – о возможной схватке с Олейником: «У Магомеда проблемы с коленями, но он готов»
Рамазан Исмаилов назвал возможной борцовскую схватку брата Магомеда и Алексея Олейника.
«Если Алексей захочет провести схватку по правилам вольной борьбы, то, конечно, такое предложение интересно. Но Олейник же не базовый борец, а грэпплер.
Если какая-нибудь площадка изъявит желание организовать эту схватку и предложит хорошие условия, почему бы и нет. Это хорошая идея.
Я думаю, что схватка с Алексеем Олейником будет интереснее, чем с Артемом Резниковым. Алексей – очень уважаемый нами спортсмен.
Но если Артем одержит победу над Эдуардом Вартаняном и станет чемпионом Гран-при ACA, может быть, и с ним поборемся.
Надо признать, что у Магомеда проблемы с коленями. Но он готов на суперсхватку», – сказал брат и тренер Магомеда Исмаилова Рамазан.
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