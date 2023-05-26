Олейник – о митингах на Украине: «Харьковчане в этом не участвовали. Бастовали привозные люди, чужаки»

Алексей Олейник рассказал о событиях в Харькове в 2014 году.

– В какой момент стало заметно, что настроения в городе и на Украине начали меняться?

– Уже в 2014 году. Мы проводили очередной турнир, когда начались всякие митинги. Все это завозилось из Киева. Харьковчане в этом не хотели участвовать. 95% людей, которые бастовали, митинговали или жгли – это привозные люди, чужаки в нашем городе.

– Когда вы в последний раз были в Харькове?

– Официально лет восемь назад. Это где-то с 2014 по 2016 годы.

– У вас запрет на въезд на Украину. Как думаете, вы когда-то вернетесь в Харьков?

– Думаю, да. Это огромный город. Болезнь, которая в нем есть, когда-то закончится. Уйдет на это год, пять или восемь лет, никто не знает. Хочется, чтобы это закончилось побыстрее, – сказал Алексей Олейник.

Олейник – о получении гражданства США: «Может, завтра с американскими паспортами будут расстреливать»

Олейник – о контракте с РЕН ТВ: «Условия лучше, чем в UFC»