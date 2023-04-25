Павлович прокомментировал обновленный рейтинг тяжеловесов: «Где мой пояс?»

Сергей Павлович отреагировал на обновленный рейтинг лучших бойцов тяжелого дивизиона.

«Где мой пояс, ребята?» – написал в социальных сетях, сопроводив публикацию фотографией рейтинга.

Павлович поднялся на вторую позицию в списке лучших тяжеловесов после победы над Кертисом Блейдсом. Первое место рейтинга занимает Сирил Ган.

Сергей Павлович занял второе место в рейтинге тяжеловесов UFC

Менеджер Павловича: «Сергей подерется за титул до конца года, других претендентов нет»