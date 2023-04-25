Павлович прокомментировал обновленный рейтинг тяжеловесов: «Где мой пояс?»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович отреагировал на обновленный рейтинг лучших бойцов тяжелого дивизиона.

«Где мой пояс, ребята?» – написал Сергей Павлович в социальных сетях, сопроводив публикацию фотографией рейтинга.

Павлович поднялся на вторую позицию в списке лучших тяжеловесов после победы над Кертисом Блейдсом. Первое место рейтинга занимает Сирил Ган.

Сергей Павлович занял второе место в рейтинге тяжеловесов UFC

Менеджер Павловича: «Сергей подерется за титул до конца года, других претендентов нет»

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9 комментариев

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Люблю Марго Робби
Почему Ган на первом месте??? Он так эпично обосрался с Джонсом что никак не может быть первым номером
+8
-2
+6
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realsila
почему он так всегда делает
+4
-2
+2
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avcgloronalduMU
он тупенький?
+6
-4
+2
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D
Ответ avcgloronalduMU
он тупенький?
похоже на то
+3
-1
+2
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каток Третьяка
Серёга, не огорчай публику... мы не хотим, чтобы тебя считали тупым...
+2
-1
+1
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Muhammad Juraev
Джонс скоро преподаст тебе урок!
Вообще безумие считать Павловича фаворитом, Джонс гений и лучши1 боец в истории UFC!
+3
-2
+1
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Владимир Д
Объективно мужики! Какой нахер Ган
0
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Люблю Марго Робби
Ответ Muhammad Juraev
Джонс скоро преподаст тебе урок! Вообще безумие считать Павловича фаворитом, Джонс гений и лучши1 боец в истории UFC!
Понятно что ты будешь за Джонса топить
+1
-1
0
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Джавез Тилл
Ответ Люблю Марго Робби
Понятно что ты будешь за Джонса топить
Когда ты за МакГрегора болел...
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