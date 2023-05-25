Чейл Соннен: «До меня дошли слухи, что бой Джонса и Павловича состоится в августе»

Чейл Соннен заявил, что Сергей Павлович может подраться за титул UFC.

«Я слышу сильные слухи о том, что встреча Стипе и Джонса сорвется и что бой Джонса против состоится в августе.

Слухи достаточно сильные, чтобы я мог сказать, что это рассматривается. Не знаю, как идут переговоры, но этот вариант держат в уме.

Представьте, что вы обещали австралийским партнерам бой Адесаньи, но потом сказали: «Слушайте, я не могу привезти вам Изи, но я могу дать бой Джонса и Павловича. Мы в расчете?» Они, вероятно, ответят: «Да, мы в расчете», – сказал .

– чемпион в тяжелом весе, его следующим соперником должен стать бывший чемпион .

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