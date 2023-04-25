Сергей Павлович занял второе место в рейтинге тяжеловесов UFC

UFC обновил рейтинги после турнира UFC Fight Night 222.

Россиянин Сергей Павлович поднялся на одну позицию в списке лучших бойцов тяжелого дивизиона, обогнав Стипе Миочича. Теперь он занимает вторую строчку. Сирил Ган остался на первом месте рейтинга.

Павлович идет на серии из шести побед. Он выступает в UFC c 2018 года.

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