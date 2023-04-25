Сергей Павлович занял второе место в рейтинге тяжеловесов UFC

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

UFC обновил рейтинги после турнира UFC Fight Night 222.

Россиянин Сергей Павлович поднялся на одну позицию в списке лучших бойцов тяжелого дивизиона, обогнав Стипе Миочича. Теперь он занимает вторую строчку. Сирил Ган остался на первом месте рейтинга.

Павлович идет на серии из шести побед. Он выступает в UFC c 2018 года.

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10 комментариев

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Fluffy^Gansta`
Почему Ган на 1 месте, при этом слив 2 боя?
+13
0
+13
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Саламбек Алаев
Ответ Fluffy^Gansta`
Почему Ган на 1 месте, при этом слив 2 боя?
Потому что проигрывал он только чемпам оба раза
+12
-1
+11
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Zeds_dead
Сергей Владимирович вообще-то
+4
0
+4
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artem klishin
Ответ mark r
А как фамилия сергея павловича???
Драго
+1
0
+1
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whyusoserious?
Это вам не Сашка Волков 😄
+2
-2
0
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mark r
А как фамилия сергея павловича???
+1
-1
0
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Maksmen1995
Ответ mark r
А как фамилия сергея павловича???
уже заезженная шутка..
0
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