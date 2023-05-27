Тайсон Фьюри: «Усик – сучка. Он сбежал 29 апреля, придумав миллион оправданий»
Тайсон Фьюри обвинил Александра Усика в трусости.
«Усик – сучка, я уже говорил вам, ребята. Он сбежал 29 апреля, придумав миллион оправданий», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри.
Фьюри уверен в досрочной победе над Усиком: «Бой не продлился бы и шесть раундов, я уничтожу Александра»
Фьюри – Усику: «Трусливый, уродливый, пучеглазый бомж. Я готов драться в любое время»
Но может здесь основную роль играет не страх, а новый эпизод его психического сдвига. Он же действительно нестабилен, возможно новая фаза накатила и он даже не думает о поединке и тренировках, а просто обсирает всех в твиттере бредовым потоком слов, которые не соответствуют действительности.
При этом все это время он худеет, я не удивлюсь, что на итоговый бой с Усиком он выйдет в самой легкой своей форме