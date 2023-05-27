Тайсон Фьюри: «Усик – сучка. Он сбежал 29 апреля, придумав миллион оправданий»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс контент Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри обвинил Александра Усика в трусости.

«Усик – сучка, я уже говорил вам, ребята. Он сбежал 29 апреля, придумав миллион оправданий», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри.

Фьюри уверен в досрочной победе над Усиком: «Бой не продлился бы и шесть раундов, я уничтожу Александра»

Фьюри – Усику: «Трусливый, уродливый, пучеглазый бомж. Я готов драться в любое время»

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6 комментариев

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mister1
Врядли Тайсон боится полутяжеловеса Усика. Время все расставит на свои места! Но факты сейчас говорят что нечем Усику забирать раунды и в целос выиграть бой. Нокаутировать то не нокаутирует, по очкам забрать бой? Большой вопрос. Тайсон такой же игровик и подвижный вот только крупнее напорядок
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miron_17
Марчиано,Тайсон -далеко не великаны,но как их боялись...
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Фарид Харисов
Фьюри ведёт себя странно, может показаться, что он боится Усика.

Но может здесь основную роль играет не страх, а новый эпизод его психического сдвига. Он же действительно нестабилен, возможно новая фаза накатила и он даже не думает о поединке и тренировках, а просто обсирает всех в твиттере бредовым потоком слов, которые не соответствуют действительности.
+4
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gilg@mesh
Ответ Фарид Харисов
Фьюри ведёт себя странно, может показаться, что он боится Усика. Но может здесь основную роль играет не страх, а новый эпизод его психического сдвига. Он же действительно нестабилен, возможно новая фаза накатила и он даже не думает о поединке и тренировках, а просто обсирает всех в твиттере бредовым потоком слов, которые не соответствуют действительности.
Мне кажется у него в целом нет таких проблем, о которых он говорил, я недавно здесь писал, что он просто слишком хитрый. Сначала плачет о том, что он лучший в мире, не дает реванш Кличко и уходит в закат. Сейчас снова об этом плачет, появляется Усик с оставшимися поясами, Фьюри ломает комедию в бою ВСЕЙ жизни, это буквально то, о чем он рассуждает в разрезе своей нестабильности всю жизнь.
При этом все это время он худеет, я не удивлюсь, что на итоговый бой с Усиком он выйдет в самой легкой своей форме
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Mercedes
Если так сказать сотню раз, то начинает казаться что это правда
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Фифа Алекс
Ответ mister1
Врядли Тайсон боится полутяжеловеса Усика. Время все расставит на свои места! Но факты сейчас говорят что нечем Усику забирать раунды и в целос выиграть бой. Нокаутировать то не нокаутирует, по очкам забрать бой? Большой вопрос. Тайсон такой же игровик и подвижный вот только крупнее напорядок
про джошуа тоже так говорили,но конечно согласен что Фьюри и Джушуа это две большие разницы!
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