Цзю – о бое Усика и Дюбуа: «Даниэль уже падал, но поединок не будет проходным»
Константин Цзю поделился ожиданиями от поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
«Словосочетание, что гонорарный фонд составит «только восемь миллионов» звучит весьма неправильно. Хоть я и понимаю, что это сравнение с гонораром, который мог бы быть за бой с Тайсоном Фьюри.
Усик – боец. Он найдет правильную и хорошую мотивацию. Он долго не выступал, для него важен этот бой. После него можно подраться за звание абсолютного чемпиона мира.
Дюбуа падал, но я не хочу говорить, что бой будет проходным. Мы все помним поединок Майка Тайсона с Джеймсом Дагласом. Иногда происходят сюрпризы, когда фаворит немотивирован», – сказал бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю.
Ранее стало известно, что бой между Усиком и Дюбуа может состояться 12 августа в Польше.
Команда Усика выиграла торги за право организации боя с Дюбуа
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