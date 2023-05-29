Цзю – о бое Усика и Дюбуа: «Даниэль уже падал, но поединок не будет проходным»

Теги Константин Цзю тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Константин Цзю поделился ожиданиями от поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Словосочетание, что гонорарный фонд составит «только восемь миллионов» звучит весьма неправильно. Хоть я и понимаю, что это сравнение с гонораром, который мог бы быть за бой с Тайсоном Фьюри.

Усик – боец. Он найдет правильную и хорошую мотивацию. Он долго не выступал, для него важен этот бой. После него можно подраться за звание абсолютного чемпиона мира.

Дюбуа падал, но я не хочу говорить, что бой будет проходным. Мы все помним поединок Майка Тайсона с Джеймсом Дагласом. Иногда происходят сюрпризы, когда фаворит немотивирован», – сказал бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю.

Ранее стало известно, что бой между Усиком и Дюбуа может состояться 12 августа в Польше.

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