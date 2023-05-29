Цзю – о бое Усика и Дюбуа: «Даниэль уже падал, но поединок не будет проходным»

Константин Цзю поделился ожиданиями от поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Словосочетание, что гонорарный фонд составит «только восемь миллионов» звучит весьма неправильно. Хоть я и понимаю, что это сравнение с гонораром, который мог бы быть за бой с .

– боец. Он найдет правильную и хорошую мотивацию. Он долго не выступал, для него важен этот бой. После него можно подраться за звание абсолютного чемпиона мира.

падал, но я не хочу говорить, что бой будет проходным. Мы все помним поединок с Джеймсом Дагласом. Иногда происходят сюрпризы, когда фаворит немотивирован», – сказал бывший абсолютный чемпион мира .

Ранее стало известно, что бой между Усиком и Дюбуа может состояться 12 августа в Польше.

Команда Усика выиграла торги за право организации боя с Дюбуа

Уайлдер станет соперником Усика в случае вылета Дюбуа