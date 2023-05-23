Фьюри уверен в досрочной победе над Усиком: «Бой не продлился бы и шесть раундов, я уничтожу Александра»

Тайсон Фьюри уверен, что нокаутирует Александра Усика за шесть раундов.

«Я бы избил его до потери сознания. И довольно быстро. Я не думаю, что этот бой продлится шесть раундов. Ни за что.

Все переоценивают этого парня из-за того, как он перебоксировал обычного бойца . Но Джошуа уже не тот, что был раньше. На мой взгляд, он прошел большой путь. И я не Джошуа. Я бы уничтожил », – сказал .

Стриклэнд – о возможном бое Фьюри и Джонса: «В схватке без правил при желении Джон засунет ему член в задницу»