Фьюри уверен в досрочной победе над Усиком: «Бой не продлился бы и шесть раундов, я уничтожу Александра»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри уверен, что нокаутирует Александра Усика за шесть раундов.

«Я бы избил его до потери сознания. И довольно быстро. Я не думаю, что этот бой продлится шесть раундов. Ни за что.

Все переоценивают этого парня из-за того, как он перебоксировал обычного бойца Энтони Джошуа. Но Джошуа уже не тот, что был раньше. На мой взгляд, он прошел большой путь. И я не Джошуа. Я бы уничтожил Усика», – сказал Тайсон Фьюри.

Стриклэнд – о возможном бое Фьюри и Джонса: «В схватке без правил при желении Джон засунет ему член в задницу»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
подеритесь уже!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Попов
Уже начал по имени к усику обращаться- александр, а то пучеглазый , кролик и т.д
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Яма
При нашей жизни?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий