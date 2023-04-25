Шара Буллет – о дебюте в UFC: «Кто бы ни стоял напротив меня, мои восемь конечностей будут дробить его»
Шара Буллет рассказал о настрое перед дебютным поединком в UFC.
«Новая игра, новая история, миллионы фанатов перед экранами, тысячи на трибунах арены. Я мотивирован как никогда.
Кто бы ни стоял напротив меня, мои восемь конечностей будут дробить его! Этой организации нужен новый герой!» – написал Шарабутдин Магомедов в социальных сетях.
Магомедов подписал контракт с UFC в декабре-2022. За карьеру он провел 11 поединков, не проиграв ни в одном из них.
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