Шара Буллет – о дебюте в UFC: «Кто бы ни стоял напротив меня, мои восемь конечностей будут дробить его»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет рассказал о настрое перед дебютным поединком в UFC.

«Новая игра, новая история, миллионы фанатов перед экранами, тысячи на трибунах арены. Я мотивирован как никогда.

Кто бы ни стоял напротив меня, мои восемь конечностей будут дробить его! Этой организации нужен новый герой!» – написал Шарабутдин Магомедов в социальных сетях.

Магомедов подписал контракт с UFC в декабре-2022. За карьеру он провел 11 поединков, не проиграв ни в одном из них.

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8 комментариев

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Green grass
Ответ Al561
Он считать не умеет или считает себя тараканом?))
Руки , ноги, локти, колени
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Мага осторожный
у него от химии ещё 4 конечности выросли?!
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ermol@y
Кукан и яйца или нос и уши🤔
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Demon69
У человека 4 конечности,если считать голову-5.Возможен вариант женщина-5,мужчина-6...Что то подсказывает ,что он считает локти и колени.
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LetTong
Уже пол года прошло как он подписал контракт, где бои?
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Al561
Он считать не умеет или считает себя тараканом?))
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Игорь Южный
Когда дебют-то?
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Крокодила гены
Ответ Al561
Он считать не умеет или считает себя тараканом?))
Это из тайского бокса.
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