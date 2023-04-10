Новичок UFC Шара Буллет: «Я знаю, как биться с Адесаньей»

Российский боец Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, считает, что мог бы победить чемпиона UFC Исраэля Адесанью.

«Я уже дрался с его другом и спарринг‑партнером, по прозвищу «Блад даймонд» (Майк Матета – примечание Sports.ru). У них похожий стиль, так что я знаю, как биться с Адесаньей.

У него не легкий стиль, с таким не просто. Он изящно дерется, будто бы из другого измерения, но я знаю стиль, который можно применить к нему. Многие такой стиль не использовали, поскольку он хороший ударник, и они не рисковали с ним работать так. А борцы с ним не боролись в пятираундовых боях, потому что боялись устать.

Уверен, у меня борьба лучше, чем у Адесаньи, хоть многие думают, что у меня слабая борьба. Я могу его перевести, могу это использовать. Когда дерутся два ударника, обычно один от другого не ожидает подобного. К тому же он кикбоксер, а я хорошо владею тайским боксом и клинч станет очень серьезным оружием», – заявил Магомедов.

Отметим, что Магомедов еще не проигрывал в профессиональной карьере в ММА: 11 побед в 11 боях. В декабре боец подписал контракт с UFC.

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