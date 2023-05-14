Абусупьян Магомедов – о Шаре Буллете: «Он в натуре на пирата похож»

Абусупьян Магомедов назвал Шару Буллета неудобным бойцом.

«Вот он реально пират. Он в натуре на пират похож. Он такой яркий персонаж. Яркая личность.

Последние пару боев посмотрел его – думаю, он такой, неудобный боец. Хайпануть в UFC? Он легко это может сделать.

В UFC так: если они проявляют к бойцу интерес, они могут распедалить его до пояса. Безо всяких рисков. Мы это все знаем», – сказал Абусупьян Магомедов.

Шара Буллет – о дебюте в UFC: «Кто бы ни стоял напротив меня, мои восемь конечностей будут дробить его»