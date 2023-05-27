Шара Буллет – о родителях: «Когда видели синяк, могли выгнать из дома, потому что я их опозорил»

Шара Буллет рассказал о жесткой позиции родителей к травмам.

«Мама и отец были очень принципиальными. Если я приходил домой с синяком, то они говорили: «Неужели ты проиграл? Ты опозорил нас. Иди, пока не побьешь его, не приходи». Могли выгнать меня из дома, а я пытался им доказать, что не проиграл, а просто пропустил один удар», – признался новичок UFC Шарабутдин Магомедов.

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Шара Буллет – о дебюте в UFC: «Кто бы ни стоял напротив меня, мои восемь конечностей будут дробить его»