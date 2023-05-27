Тренер Шары Буллета: «В октябре он дебютирует в UFC. Будет топовый соперник»

Теги UFC MMA Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет осенью дебютирует в UFC.

«В октябре, Абу-Даби. Не могу сказать имя, но это будет топовый соперник. Шара скоро станет чемпионом UFC. Я уже говорил это четыре года назад, сейчас повторяю. Теперь уже все об этом говорят – Шара будет чемпионом UFC», – заявил тренер бойца Гор Азизян.

В смешанных единоборствах Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, провел 17 боев, из которых 14 выиграл нокаутом и три судейским решением.

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3 комментария

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Aibek Mak
Такое ощущение будто Шара Буллет скоро станет чемпионом ГАС не проведя единого боя)
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Andrey Ivanov
Ну из топ 5 сходу ему никто соперника не даст,а вот из 15 да.Если выплавет и красиво победит,то тогда будут продвигать.
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