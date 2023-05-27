Тренер Шары Буллета: «В октябре он дебютирует в UFC. Будет топовый соперник»

Шара Буллет осенью дебютирует в UFC.

«В октябре, Абу-Даби. Не могу сказать имя, но это будет топовый соперник. Шара скоро станет чемпионом UFC. Я уже говорил это четыре года назад, сейчас повторяю. Теперь уже все об этом говорят – Шара будет чемпионом UFC», – заявил тренер бойца Гор Азизян.

В смешанных единоборствах Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, провел 17 боев, из которых 14 выиграл нокаутом и три судейским решением.

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