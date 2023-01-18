Тактаров про Яна: «Если Петр еще раз откроет рот и опустится до уровня базарного пацана, то все пойдет в жопу»

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Ветеран ММА Олег Тактаров дал совет Петру Яну, который в марте подерется с Мерабом Двалишвили.

«Ян из этих трех боев, которые он якобы проиграл, выиграл два с запасом. Но, видимо, Алджамейн Стерлинг в этой организации король, раз такие результаты. Но самое главное заключается в другом.

Если Ян еще раз откроет рот и опустится до уровня базарного пацана, то все пойдет в жопу. А если выйдет как профессионал, то все вернет и выиграет. Петру Яну уже нужно становиться мужчиной! Хватит заниматься ерундой.

Петр важен для мироздания, он человек, а не убогое существо. Надоело смотреть, как он открывает рот. И я прекрасно помню момент, когда понял, что у Яна будет жопа.

Как-то мы сидели на шоу вместе: я выразил свои мысли, а Ян в ответ выразил свое мнение. Я подумал: ну ладно, твой выбор. И после этого все понеслось не туда. Ян нужен как пример подрастающему поколению.

Он пример мальчишкам, которые выросли в небольших городах. Ян же смог выбраться из Дудинки и добиться высот. На него смотрят дети. Но главное в этом всем, что пример не должен ####### [врать]! Если Ян перестанет это делать, то все у него обязательно получится», – сказал Тактаров.

11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе Ян подерется с Двалишвили.

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4 комментария

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jackson_07
Собрать всех в одну толпу и скинуть бы в одну яму чтобы больше их не слышать( Тактаров, Уткин, Мостовой, Пирс Морган и еще парочку)
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Demon69
Петр важен для мироздания -не слишком ли велика роль Яна ,после двойной жо-ы Тактарова.
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Psevdosport
Не откроет он, откроет кто-нибудь из его команды, и ничего не поменяется
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Гусейн Магомедрасулов
Сам как базарная тётка вещает годами. Иногда полезно на себя посмотреть со стороны.
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