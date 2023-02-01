Тактаров про тренерскую деятельность Федора после завершения карьеры: «Это правильно, по-человечески, благородно»

Теги Олег Тактаров MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Олег Тактаров прокомментировал заявление Федора Емельяненко, который после завершения карьеры продолжит тренировать.

«Я с ним не тренировался. Но, судя по результатам, он для профессиональных спортсменов может стать отличным тренером.

Насколько это решение было ожидаемо? Я бы сказал, что это правильно, по-человечески, благородно. Развитие – это правильно, человек, который владеет такими знаниями, должен ими делиться», – сказал Тактаров.

В ночь на 5 февраля Емельяненко проведет реванш с Райаном Бейдером на Bellator 290.

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1 комментарий

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Фикиск Фусов
Тренерская деятельность в России, по сути, благотворительность
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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