Тактаров про тренерскую деятельность Федора после завершения карьеры: «Это правильно, по-человечески, благородно»
Ветеран ММА Олег Тактаров прокомментировал заявление Федора Емельяненко, который после завершения карьеры продолжит тренировать.
«Я с ним не тренировался. Но, судя по результатам, он для профессиональных спортсменов может стать отличным тренером.
Насколько это решение было ожидаемо? Я бы сказал, что это правильно, по-человечески, благородно. Развитие – это правильно, человек, который владеет такими знаниями, должен ими делиться», – сказал Тактаров.
В ночь на 5 февраля Емельяненко проведет реванш с Райаном Бейдером на Bellator 290.
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