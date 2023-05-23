Александр Емельяненко – о бое с Тактаровым: «Нет, он старый»
Александр Емельяненко не хочет драться с Олегом Тактаровым.
«Нет, он старый», – ответил Александр Емельяненко на вопрос о возможном поединке.
55-летний Тактаров – победитель турнира UFC 6. В 1995 году Олег провел 9 боев в UFC, выиграв шесть из них.
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