Александр Емельяненко – о бое с Тактаровым: «Нет, он старый»

Теги UFC Александр Емельяненко Олег Тактаров Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко не хочет драться с Олегом Тактаровым.

«Нет, он старый», – ответил Александр Емельяненко на вопрос о возможном поединке.

55-летний Тактаров – победитель турнира UFC 6. В 1995 году Олег провел 9 боев в UFC, выиграв шесть из них.

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