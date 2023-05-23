Александр Емельяненко – о бое с Тактаровым: «Нет, он старый»

Александр Емельяненко не хочет драться с Олегом Тактаровым.

«Нет, он старый», – ответил на вопрос о возможном поединке.

55-летний Тактаров – победитель турнира UFC 6. В 1995 году провел 9 боев в , выиграв шесть из них.

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