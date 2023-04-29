Андре Уорд – о планах после второго боя с Ковалевым: «Тони Белью в полутяжелом весе, а затем Джошуа в супертяжелом»

Андре Уорд рассказал о своей жизни после боя с Ковалевым.

«Я принял решение драться с Ковалевым снова, но знал, что после этого боя – все. У меня была худшая подготовка в карьере к первому бою с Ковалевым, но зато лучшая ко второму бою, потому что я знал, что это конец.

Я был легок, агрессивен, без каких-либо травм. Я знал, что могу остановить этого чувака.

После этого боя, прежде чем я объявил о завершении, у меня начался бум. Вау, у меня на столе есть несколько новых предложений. HBO предложит новую сделку... План был: Тони Белью в полутяжелом весе, а затем Джошуа в супертяжелом.

До объявления оставалось два дня... Я занимался подготовкой команды. И вдруг я почувствовал тяжесть мира на своих плечах. Я сказал жене: Не думаю, что я продолжу. Я чувствовал, что вот-вот заплачу.

Если бы он решил это сделать, было бы проведено две битвы с британцами. Уорд рассказал, что на столе стояла ситуация с Тони Беллью в полутяжелом весе, а затем с Энтони Джошуа в тяжелом весе», – заявил олимпийский чемпион в полутяжелом весе Андре Уорд.

Андре Уорд – о первом бое с Ковалевым: «Перед объявлением решения есть глаза, видевшие записки. Я уже знал, что победил»

Андре Уорд: «Усик не побьет Фьюри»