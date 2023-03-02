Шевченко – про третий бой с Нуньес: «Неизбежность скоро случится»

Теги женские бои UFC MMA Аманда Нуньес Валентина Шевченко Бокс/MMA/UFC

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко ответила на вопрос о третьем поединке с Амандой Нуньес.

- Еще год назад вы говорили, что ваш третий бой с Амандой Нуньес неизбежен. С вашего второго боя прошло уже пять с половиной лет. Может, время закрыть трилогию уже настало?

– О, да! Как раз это и чувствую – что момент совсем-совсем близко. Неизбежность скоро случится.

Может ли бой случиться в этом году? Все возможно. Считаю, это очень подходящий год – 2023-й. 30-летие отмечает UFC и 30-летие отмечаю я как боец смешанных единоборств. Ровно 30 лет я в спорте уже нахожусь. Идеальное время.

Нуньес согласна на трилогию с Шевченко и назвала ее проигравшей в бою с Сантос

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Терзи
Последнее время Валентина разговорилась, хотя последний бой должен был послужить сигналом, что нельзя расслабляться.
Никто не верит в красотку Алексу Грассо, в том числе, и Валентина, за что может поплатиться
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий