Шевченко – про третий бой с Нуньес: «Неизбежность скоро случится»

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе ответила на вопрос о третьем поединке с .

- Еще год назад вы говорили, что ваш третий бой с Амандой Нуньес неизбежен. С вашего второго боя прошло уже пять с половиной лет. Может, время закрыть трилогию уже настало?

– О, да! Как раз это и чувствую – что момент совсем-совсем близко. Неизбежность скоро случится.

Может ли бой случиться в этом году? Все возможно. Считаю, это очень подходящий год – 2023-й. 30-летие отмечает UFC и 30-летие отмечаю я как боец смешанных единоборств. Ровно 30 лет я в спорте уже нахожусь. Идеальное время.

Нуньес согласна на трилогию с Шевченко и назвала ее проигравшей в бою с Сантос