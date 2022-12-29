Сайборг хочет реванш с Нуньес: «Я улучшила свою игру, это будет отличный бой»
Чемпионка Bellator в полулегком весе Крис Сайборг порассуждала о возможном реванше с Амандой Нуньес.
Напомним, что бразильянки встречались в октагоне в конце 2018 года, тогда сенсационную победу техническим нокаутом в первом раунде одержала Нуньес.
«Это может произойти. Я всегда все оставляю в руках Господа. Если это случится, то я наверняка буду готова.
Я улучшила свою игру, извлекла уроки, и это будет отличный бой. Поэтому посмотрим, что произойдет в будущем», – сказала Сайборг.
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