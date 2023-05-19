Джонс обратился к Фьюри: «Если ты хочешь решить вопросы, позвони Дане Уайту»

Джон Джонс предложил Тайсону Фьюри бой по правилам ММА.

«Эй, Тайсон, похоже, Джо Роган задел тебя за живое. Я признаю, что сейчас никто не покушается на твой ринг, но давай не путать это с тем, что может случиться с тобой в октагоне.

Если когда-нибудь захочешь решить мучающие тебя вопросы, позвони . Я помогу тебе», – написал в соцсетях.

Фьюри – о словах Рогана про возможную победу Джонса над Тайсоном: «Лысый карлик, маленький ссыкун. Ни один человек не сможет поиметь меня»