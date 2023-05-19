Джонс обратился к Фьюри: «Если ты хочешь решить вопросы, позвони Дане Уайту»

Теги UFC Дана Уайт Тайсон Фьюри Джон Джонс бокс Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс предложил Тайсону Фьюри бой по правилам ММА.

«Эй, Тайсон, похоже, Джо Роган задел тебя за живое. Я признаю, что сейчас никто не покушается на твой ринг, но давай не путать это с тем, что может случиться с тобой в октагоне.

Если когда-нибудь захочешь решить мучающие тебя вопросы, позвони Дане Уайту. Я помогу тебе», – написал Джон Джонс в соцсетях.

Фьюри – о словах Рогана про возможную победу Джонса над Тайсоном: «Лысый карлик, маленький ссыкун. Ни один человек не сможет поиметь меня»

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6 комментариев

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Таир Бакиев
Ответ artem klishin
ничего не понял
Джонс предложил Тайсону подраться по правилам ММА
+5
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Иван Арион
шахматист и теннисист, каждый зовёт на свое поле, и понятно кто где победит.
+5
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Таир Бакиев
Ответ Иван Арион
шахматист и теннисист, каждый зовёт на свое поле, и понятно кто где победит.
ну все же ММА ближе к формату предложенному Роганом
+3
0
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artem klishin
ничего не понял
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