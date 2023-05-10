Дана Уайт: «Скорее всего, бой Джонса и Миочича пройдет в ноябре»
Дана Уайт рассказал, когда состоится поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.
«Уверен, что Джон очень хочет подраться со Стипе. Он считает его величайшим тяжеловесом всех времен и мечтает о поединке с ним. Джон хочет побить его, причем уверенно.
Мы намерены провести этот поединок в Нью-Йорке, на «Мэдисон-сквер-гарден». Скорее всего, это произойдет в ноябре», – сказал президент UFC Дана Уайт.
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