Дана Уайт: «Скорее всего, бой Джонса и Миочича пройдет в ноябре»

Дана Уайт рассказал, когда состоится поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

«Уверен, что очень хочет подраться со . Он считает его величайшим тяжеловесом всех времен и мечтает о поединке с ним. Джон хочет побить его, причем уверенно.

Мы намерены провести этот поединок в Нью-Йорке, на « ». Скорее всего, это произойдет в ноябре», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Джон Джонс планирует завершить карьеру после поединка с Миочичем

Уайт – о бое Миочича и Джонса: «Стипе боролся всю жизнь. От кого ему прятаться?»