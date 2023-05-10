Дана Уайт: «Скорее всего, бой Джонса и Миочича пройдет в ноябре»

Теги UFC Дана Уайт MMA Джон Джонс Стипе Миочич Джонс - Миочич Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт рассказал, когда состоится поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

«Уверен, что Джон очень хочет подраться со Стипе. Он считает его величайшим тяжеловесом всех времен и мечтает о поединке с ним. Джон хочет побить его, причем уверенно.

Мы намерены провести этот поединок в Нью-Йорке, на «Мэдисон-сквер-гарден». Скорее всего, это произойдет в ноябре», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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10 комментариев

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Максим Гергард
Скорее этот бой вообще не пройдет
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Ahmet Jan
Павлович у бой светит не раньше чем через год. Надо временный пояс, что ли, но нескем((
+7
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Фрэнк Канистра
правильно, когда Стипе окончательно состариться, откладывайте все дальше и дальше, а дивизион постоит
+7
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кракен ночной лиги
Ответ Фрэнк Канистра
правильно, когда Стипе окончательно состариться, откладывайте все дальше и дальше, а дивизион постоит
А чего им устраивать бурю в стакане? Большая вероятность, что для обоих бой последний, он напрашивается, также как бой Павлович-Ган. Из остальных претенденты так себе. Волков, Романов, Спивак, Розенстрайк, Туиваса, Блейдс, Льюис, Тыбура, Аспинал - явного фаворита, который на старте, нет, каждый кому то уступил. Ну глядишь к концу года ещё кто то выйдет на хорошую серию, можно будет говорить о чем то.
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j30
,с таким же успехом джонс мог бы и с федей подраться который по мнению многих величайший тяж
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Yavich
Ответ Ahmet Jan
Павлович у бой светит не раньше чем через год. Надо временный пояс, что ли, но нескем((
В декабре за вакантный )
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Томас Круз Мапотер
Сколько лет не дрался Миочич?
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\\\ VORON ///
Ответ Ahmet Jan
Павлович у бой светит не раньше чем через год. Надо временный пояс, что ли, но нескем((
Почему не с кем? Ган подходящая кандидатура.
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hala18
Ответ кракен ночной лиги
А чего им устраивать бурю в стакане? Большая вероятность, что для обоих бой последний, он напрашивается, также как бой Павлович-Ган. Из остальных претенденты так себе. Волков, Романов, Спивак, Розенстрайк, Туиваса, Блейдс, Льюис, Тыбура, Аспинал - явного фаворита, который на старте, нет, каждый кому то уступил. Ну глядишь к концу года ещё кто то выйдет на хорошую серию, можно будет говорить о чем то.
Романов явно лишний, не тянет, так же как и аспинал, который явный фаворит из всех, всё таки проиграл блейдсу он из-за непредвиденной травмы, а не потому что слабее был.
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кракен ночной лиги
Ответ hala18
Романов явно лишний, не тянет, так же как и аспинал, который явный фаворит из всех, всё таки проиграл блейдсу он из-за непредвиденной травмы, а не потому что слабее был.
Думал над Аспиналам, я согласен, что он потенциально лучший из перечисленных, но это не играет принципиальной роли сейчас. Возможно, он успеет провести 2 поединка в этом году, чтобы выходить на титульник, но его ноябрьский бой Джонс-Миочич тоже никак не тормозит
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