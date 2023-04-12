Дана Уайт – о Джоне Джонсе: «Он просто исчез»

Дана Уайт заявил, что чемпион UFC Джон Джонс исчез после титульного боя.

«Он вернулся в октагон, быстро выполнил работу и просто исчез. Теперь занимается тем, чем занимался до поединка [с Сирилом Ганом].

Он готов драться, хочет боя со . Мы во всем разберемся. Он точно заинтересован в этом противостоянии», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Ранее сообщалось, что бой между и Стипе Миочичем может состояться 8 июля на UFC 290.

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