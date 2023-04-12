Дана Уайт – о Джоне Джонсе: «Он просто исчез»
Дана Уайт заявил, что чемпион UFC Джон Джонс исчез после титульного боя.
«Он вернулся в октагон, быстро выполнил работу и просто исчез. Теперь занимается тем, чем занимался до поединка [с Сирилом Ганом].
Он готов драться, хочет боя со Стипе Миочичем. Мы во всем разберемся. Он точно заинтересован в этом противостоянии», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Ранее сообщалось, что бой между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем может состояться 8 июля на UFC 290.
Арман Царукян: «Джонс победил бы Федора Емельяненко по очкам»
Стерлинг считает Джонса величайшим в истории: «Если сравнить его навыки с кем-то другим, то это небо и земля»
Там разброс от набора массы и тренировок до кокса и бурогоза на копов.