Иван Емельяненко – о ссорах с братьями: «Федя больше контролирует свою речь, а Саня сильно жестко мог сказать»

Теги Александр Емельяненко Иван Емельяненко Федор Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Иван Емельяненко рассказал о ссорах с братьями Федором и Александром.

«Мне было одинаково страшно. Не было такого, что кого-то больше боялся. Кто-то в один момент добрее был, а кто-то злее.

Не было такого, чтобы кто-то все время добрый, а второй все время злой был. Не помню, кто следил за мной больше. И Саня, и Федя следили.

Федя намного сильнее контролирует свою речь. А Саня иной раз сильно жестко сказать может что-нибудь», – сказал Иван Емельяненко.

Иван Емельяненко: «Будем надеяться, что Федор приедет меня поддержать»

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3 комментария

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AshAshAsh
а еще он козявки ел в саду, а еще .. а еще .. спорт ты не прифигел с такими новостями
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Johnny Walker
Этик и логик.
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Костя Кот
короче у ивана непроработанная детская травма🙈😂
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