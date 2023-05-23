Иван Емельяненко – о ссорах с братьями: «Федя больше контролирует свою речь, а Саня сильно жестко мог сказать»

Иван Емельяненко рассказал о ссорах с братьями Федором и Александром.

«Мне было одинаково страшно. Не было такого, что кого-то больше боялся. Кто-то в один момент добрее был, а кто-то злее.

Не было такого, чтобы кто-то все время добрый, а второй все время злой был. Не помню, кто следил за мной больше. И Саня, и Федя следили.

намного сильнее контролирует свою речь. А иной раз сильно жестко сказать может что-нибудь», – сказал Иван Емельяненко.

Иван Емельяненко: «Будем надеяться, что Федор приедет меня поддержать»