Александр Емельяненко: «Павлович – машина. Он должен забирать пояс»

Теги UFC Александр Емельяненко MMA Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко считает, что Сергей Павлович станет чемпионом UFC.

«Серега – машина. Вырубил очередного соперника на своем пути. Теперь у него прямой путь к поясу, который он должен забирать. К сожалению, у Александра Волкова это не получилось. Но у Сергея есть все шансы взять чемпионский титул. Я верю в него!» – сказал ветеран ММА Александр Емельяненко.

Поединок между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом состоялся на турнире UFC Fight Night 222. Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде.

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3 комментария

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skytent1
Саня пьян но тут он прав
+7
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+7
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Костя Кот
коротко и ясно, по пути в кб, написал санек
+6
0
+6
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jonnysilverhand01
После интервью, Емельяненко продолжил поиски укромного места в аэропорту Шереметьево
0
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