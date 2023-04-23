Александр Емельяненко: «Павлович – машина. Он должен забирать пояс»
Александр Емельяненко считает, что Сергей Павлович станет чемпионом UFC.
«Серега – машина. Вырубил очередного соперника на своем пути. Теперь у него прямой путь к поясу, который он должен забирать. К сожалению, у Александра Волкова это не получилось. Но у Сергея есть все шансы взять чемпионский титул. Я верю в него!» – сказал ветеран ММА Александр Емельяненко.
Поединок между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом состоялся на турнире UFC Fight Night 222. Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде.
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