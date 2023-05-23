Иван Емельяненко: «Будем надеяться, что Федор приедет меня поддержать»
Иван Емельяненко надеется, что брат Федор приедет на его профессиональный дебют в ММА.
«Я еще не разговаривал с ним по этому поводу. У него свои дела, он сильно занят, но будем надеяться, что увидим его, что он приедет поддержать», – сказал Иван Емельяненко.
Иван Емельяненко подерется на «Бойцовском клубе РЕН ТВ» 26 мая против Алексея Леденева.
Александр Емельяненко – о дебюте Ивана: «В углу у него не буду, потому что настраиваюсь на свой бой»
6 комментариев