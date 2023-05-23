Иван Емельяненко: «Будем надеяться, что Федор приедет меня поддержать»

Теги Иван Емельяненко Федор Емельяненко Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Иван Емельяненко надеется, что брат Федор приедет на его профессиональный дебют в ММА.

«Я еще не разговаривал с ним по этому поводу. У него свои дела, он сильно занят, но будем надеяться, что увидим его, что он приедет поддержать», – сказал Иван Емельяненко.

Иван Емельяненко подерется на «Бойцовском клубе РЕН ТВ» 26 мая против Алексея Леденева.

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6 комментариев

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Pronger
что бы привлечь внимание канан джаруса достаточно просто быть китайцем
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RomanRomanov
Сплоченности нету у этой семьи Емельяненко и это плохо , как будто каждый сам по себе
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MaitreML
Влад Кадони:будем надеяться,что канон ярус приедет меня поддержать
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2882
Ответ Kanan Jarrus
привлечь внимание емели можно исключительно либо деньгами либо стрингами - тогда он приедет даже в ад
Что за мания переводить свои фантазии на чужих людей?) Если тебя так просто купить, то зачем так говорить про незнакомого человека?
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⚽️Juve⚽️
Ответ RomanRomanov
Сплоченности нету у этой семьи Емельяненко и это плохо , как будто каждый сам по себе
Раздор и вечные обиды сеет Фёдор . Хотя его вечно восхваляют за былые заслуги . Фото же прекрасный боец был , скромный и не победимый . Но как человек видимо то ещё г
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