Иван Емельяненко: «Будем надеяться, что Федор приедет меня поддержать»

Иван Емельяненко надеется, что брат Федор приедет на его профессиональный дебют в ММА.

«Я еще не разговаривал с ним по этому поводу. У него свои дела, он сильно занят, но будем надеяться, что увидим его, что он приедет поддержать», – сказал Иван Емельяненко.

подерется на «Бойцовском клубе РЕН ТВ» 26 мая против Алексея Леденева.

Александр Емельяненко – о дебюте Ивана: «В углу у него не буду, потому что настраиваюсь на свой бой»