Олейник готов к бою против Дацика: «Почему нет?! Он все-таки не Лена Беркова и не Ольга Бузова»
Алексей Олейник готов провести бой против Вячеслава Дацика.
– Я видел в клубе с вами Вячеслава Дацика. Вы спарринговали?
– Пока нет. Вдруг мы с ним подеремся, стараемся держаться настороже, хоть и улыбаемся.
– Какая вероятность, что у вас будет бой?
– Почему нет?! Он все-таки не Лена Беркова и не Ольга Бузова. Здоровой, молодой (относительно молодой, как я) крепкий пацан, который пашет гораздо больше многих. Мне кажется, что он растет, – сказал экс-боец UFC Алексей Олейник.
26 мая Олейник проведет бой против Оли Томпсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
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