Олейник готов к бою против Дацика: «Почему нет?! Он все-таки не Лена Беркова и не Ольга Бузова»

Алексей Олейник готов провести бой против Вячеслава Дацика.

– Я видел в клубе с вами . Вы спарринговали?

– Пока нет. Вдруг мы с ним подеремся, стараемся держаться настороже, хоть и улыбаемся.

– Какая вероятность, что у вас будет бой?

– Почему нет?! Он все-таки не Лена Беркова и не Ольга Бузова. Здоровой, молодой (относительно молодой, как я) крепкий пацан, который пашет гораздо больше многих. Мне кажется, что он растет, – сказал экс-боец UFC Алексей Олейник.

26 мая Олейник проведет бой против Оли Томпсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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