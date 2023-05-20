Олейник готов к бою против Дацика: «Почему нет?! Он все-таки не Лена Беркова и не Ольга Бузова»

Теги MMA Алексей Олейник Вячеслав Дацик Бокс/MMA/UFC

Алексей Олейник готов провести бой против Вячеслава Дацика.

– Я видел в клубе с вами Вячеслава Дацика. Вы спарринговали?

– Пока нет. Вдруг мы с ним подеремся, стараемся держаться настороже, хоть и улыбаемся.

– Какая вероятность, что у вас будет бой?

– Почему нет?! Он все-таки не Лена Беркова и не Ольга Бузова. Здоровой, молодой (относительно молодой, как я) крепкий пацан, который пашет гораздо больше многих. Мне кажется, что он растет, – сказал экс-боец UFC Алексей Олейник.

26 мая Олейник проведет бой против Оли Томпсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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4 комментария

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Andrey Happy
Некому работать, строить, развивать и создавать что-либо. Одни: «волки», «орлы», «звери» и «бойцы»… 😬🤷‍♂️🤨🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Алексей Чернов
Лена Лёше на лицо сядет
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fedorbazaykin
Беркова хороша в борьбе, это она уже доказала двумя карьерами
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