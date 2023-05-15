Рой Джонс – о запрете национальной символики: «Если я родился в этой стране, почему не могу биться за свой флаг?»

Рой Джонс выступил против запрета на демонстрацию национальной символики.

«Каждый спортсмен горд представлять свою страну. Если вы забираете у него эту возможность, это неправильно.

Если родился и вырос в этой стране, почему я не могу биться за свой флаг? Так это и должно работать», – сказал бывший чемпион мира по боксу .

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