Рой Джонс – о запрете национальной символики: «Если я родился в этой стране, почему не могу биться за свой флаг?»

Теги Рой Джонс-младший бокс Бокс/MMA/UFC

Рой Джонс выступил против запрета на демонстрацию национальной символики.

«Каждый спортсмен горд представлять свою страну. Если вы забираете у него эту возможность, это неправильно.

Если родился и вырос в этой стране, почему я не могу биться за свой флаг? Так это и должно работать», – сказал бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс.

Рой Джонс – о бане российских спортсменов: «Для них очень важно выступать на арене под флагом страны»

Умар Кремлев: «Не должно существовать чиновников, которые хотят лишить спортсмена флага или гимна»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artem klishin
очень наивно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий