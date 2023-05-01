Рой Джонс: «Бокс находится на пике популярности. За это можно поблагодарить IBA»

Рой Джонс выразил благодарность Международной ассоциации бокса.

«Бокс сейчас находится на пике своей популярности. Боксеры должны быть мотивированными не только медалями, но и денежными призами. И за это можно поблагодарить .

Если бы я был вами, то я бы продолжал поддерживать IBA», – сказал бывший чемпион мира по боксу .

Должность президента Международной ассоциации бокса (IBA) занимает Умар Кремлев.

Кремлев – о конфликте IBA и МОК: «Бокс – основатель олимпийского движения. Пока это предупреждение. Дальше будут серьезные решения»

Монсон – о планах США и Великобритании выйти из IBA: «Америка использует спорт как оружие»