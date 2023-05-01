Рой Джонс: «Бокс находится на пике популярности. За это можно поблагодарить IBA»

Теги Рой Джонс-младший IBA бокс Бокс/MMA/UFC

Рой Джонс выразил благодарность Международной ассоциации бокса.

«Бокс сейчас находится на пике своей популярности. Боксеры должны быть мотивированными не только медалями, но и денежными призами. И за это можно поблагодарить IBA.

Если бы я был вами, то я бы продолжал поддерживать IBA», – сказал бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс.

Должность президента Международной ассоциации бокса (IBA) занимает Умар Кремлев.

Кремлев – о конфликте IBA и МОК: «Бокс – основатель олимпийского движения. Пока это предупреждение. Дальше будут серьезные решения»

Монсон – о планах США и Великобритании выйти из IBA: «Америка использует спорт как оружие»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
спасибо Фьюри и другим топ бойцам
а эти ангажированные, продажные, нахваливающие себя вызывают отвращение
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Чушь. На пике популярности он был при праймовом Майк Тайсоне
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рус Киссенжер
лизнул умарову,но не удачно. "на пике",ели так можно сказать,на ходится профи бокс,но не фрик бокс Умарова на Рен ТВ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий