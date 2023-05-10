Рой Джонс: «Только Усик может победить Тайсона Фьюри»

Рой Джонс назвал боксера, способного победить Тайсона Фьюри.

«В тяжелом весе непростая ситуация. еще никому не удалось победить, и сейчас я бы сказал, что только может это сделать. У [Деонтея] Уайлдера более сильный удар, но у Фьюри и Усика выше интеллект.

При этом Фьюри еще и очень большой, так что это дает ему преимущество. Поэтому Фьюри и Усик сейчас в топе, а [Энтони] Джошуа, Уайлдер и китайский боксер [Чжан Чжилей] стоят на ступеньку ниже», – сказал бывший чемпион мира по боксу .

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