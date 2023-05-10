Рой Джонс: «Только Усик может победить Тайсона Фьюри»

Теги Рой Джонс-младший тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Рой Джонс назвал боксера, способного победить Тайсона Фьюри.

«В тяжелом весе непростая ситуация. Тайсона Фьюри еще никому не удалось победить, и сейчас я бы сказал, что только Александр Усик может это сделать. У [Деонтея] Уайлдера более сильный удар, но у Фьюри и Усика выше интеллект.

При этом Фьюри еще и очень большой, так что это дает ему преимущество. Поэтому Фьюри и Усик сейчас в топе, а [Энтони] Джошуа, Уайлдер и китайский боксер [Чжан Чжилей] стоят на ступеньку ниже», – сказал бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс.

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1 комментарий

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Sobachkin
Рой, ты русский или ж нет? Сейчас тебя по ТВ в Есть Тема обманут и паспорта лишат... не по методичке же
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