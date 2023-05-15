Умар Кремлев: «Не должно существовать чиновников, которые хотят лишить спортсмена флага или гимна»

Теги бокс Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Умар Кремлев раскритиковал запрет на использование национальной символики.

«Наша главная задача – чтобы вообще не существовало спортивных чиновников, которые хотят какого‑то спортсмена исключить, либо лишить его флага или гимна, либо исключить вид спорта из соревнований.

Таких людей не должно быть вообще. Если мы говорим о развитии спорта, мы все должны болеть и развивать спорт», – заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Напомним, что в октябре IBA стала одной из первых международных федераций, допустивших российских спортсменов к участию в турнирах под национальным флагом.

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