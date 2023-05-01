«Спорт нужно отделить от политики». Рой Джонс и Эстель Моссели выступили против дискриминации российских атлетов

Олимпийская чемпионка Эстель Моссели и экс-чемпион мира высказались против дискриминации российских спортсменов.

«Нельзя допустить, чтобы карьера спортсмена была разрушена теми, кто за него принимает решение. В IBA нет никаких запретов.

Любой атлет должен иметь возможность, чтобы его усилия как спортсмена были вознаграждены», – заявила Моссели.

«Есть соревнования, в которых могут участвовать и российские, и украинские спортсмены. Спорт нужно отделить от политики.

Я был в Майами, и в машине были я, россиянин и украинец. И мы говорили про спорт. Я стараюсь действовать правильно, прозрачно и справедливо», – сказал Джонс.

Моссели и Джонс стали участниками пресс-конференции, посвященной началу чемпионата мира по боксу. Турнир проходит в Ташкенте (Узбекистан) и завершится 14 мая.

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