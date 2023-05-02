Рой Джонс – о бане российских спортсменов: «Для них очень важно выступать на арене под флагом страны»
Рой Джонс призвал снять санкции с российских спортсменов.
«Для спортсменов очень важно выступать на арене под флагом страны. Лучшее вознаграждение для победителя – представление страны.
Это ужасно, когда мы забираем у них это право из-за каких-то там политических дебатов. Что это вообще такое? Спортсмены к этому не имеют никакого отношения», – сказал Рой Джонс.
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