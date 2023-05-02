Рой Джонс – о бане российских спортсменов: «Для них очень важно выступать на арене под флагом страны»

Рой Джонс призвал снять санкции с российских спортсменов.

«Для спортсменов очень важно выступать на арене под флагом страны. Лучшее вознаграждение для победителя – представление страны.

Это ужасно, когда мы забираем у них это право из-за каких-то там политических дебатов. Что это вообще такое? Спортсмены к этому не имеют никакого отношения», – сказал Рой Джонс.

«Спорт нужно отделить от политики». Рой Джонс и Эстель Моссели выступили против дискриминации российских атлетов