Рой Джонс – о бане российских спортсменов: «Для них очень важно выступать на арене под флагом страны»

Теги Рой Джонс-младший бокс Бокс/MMA/UFC

Рой Джонс призвал снять санкции с российских спортсменов.

«Для спортсменов очень важно выступать на арене под флагом страны. Лучшее вознаграждение для победителя – представление страны.

Это ужасно, когда мы забираем у них это право из-за каких-то там политических дебатов. Что это вообще такое? Спортсмены к этому не имеют никакого отношения», – сказал Рой Джонс.

«Спорт нужно отделить от политики». Рой Джонс и Эстель Моссели выступили против дискриминации российских атлетов

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1 комментарий

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Johnny Walker
И ни слова про баню российских спортсменов.
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