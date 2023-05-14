Уайт – о победе Алмейды: «Возлагаю большие надежды на этого парня»

Теги UFC Дана Уайт тяжелый вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт считает Жаилтона Алмейду многообещающим тяжеловесом.

«Мы раздумывали, какой бой мог бы возглавить этот кард. Поэтому мы выбрали этих двоих. Мы знали, чего ожидать – Жаилтон выглядит так, будто он станет звездой в тяжелом весе.

Его проходы в две ноги – безумие. Когда он получает верхнюю позицию, он не расслабляется. Он работает и пытается добить. Возлагаю большие надежды на этого парня. Я думаю, что он станет чем-то особенным», – сказал Дана Уайт.

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3 комментария

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pasha_t
На Павловича не хочешь возложить надежды?)
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Давид Кочинян
Следующая остановка для Алмейды — Туйваса. Пока с бойцами из топ-5 ему будет трудно из-за стильного недовеса, там серьёзные люди 🤔
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