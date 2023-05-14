Уайт – о победе Алмейды: «Возлагаю большие надежды на этого парня»
Дана Уайт считает Жаилтона Алмейду многообещающим тяжеловесом.
«Мы раздумывали, какой бой мог бы возглавить этот кард. Поэтому мы выбрали этих двоих. Мы знали, чего ожидать – Жаилтон выглядит так, будто он станет звездой в тяжелом весе.
Его проходы в две ноги – безумие. Когда он получает верхнюю позицию, он не расслабляется. Он работает и пытается добить. Возлагаю большие надежды на этого парня. Я думаю, что он станет чем-то особенным», – сказал Дана Уайт.
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